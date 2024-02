Un acteur d’un ancien film Marvel pour incarner Venom dans Avengers: Secret Wars ?

Avengers : Secret Wars pourrait faire appel à plusieurs personnages de l'univers Marvel précédemment incarnés dans des films. En effet, l'introduction récente d'un nouveau Venom dans l'univers cinématographique Marvel a été rendue possible par un acteur. Quels autres personnages pourraient faire leur apparition ?

Tl;dr Le prochain film “Avengers: Secret Wars” pourrait introduire une nouvelle version de Venom.

Joe Manganiello, acteur des Spider-Man de Sam Raimi, pourrait reprendre son rôle pour incarner Venom.

La version de Venom serait basée sur le personnage “Agent Venom”, un allié de Peter Parker.

Le retour d’acteurs de la trilogie Spider-Man de Raimi pourrait générer plus d’enthousiasme que l’apparition de Venom de Tom Hardy.

“Avengers: Secret Wars” : une nouvelle version de Venom en perspective ?

Le futur film “Avengers: Secret Wars“ pourrait nous surprendre avec l’apparition d’une nouvelle version de Venom, un personnage emblématique de l’univers Marvel. En effet, la rumeur veut que Joe Manganiello, acteur connu pour son rôle dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, fasse son entrée dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) en endossant le costume de Venom.

Joe Manganiello en Agent Venom : un choix audacieux

Joe Manganiello a marqué les fans de Spider-Man en interprétant le personnage de Flash Thompson dans la trilogie de Sam Raimi. Dans une récente interview avec Comicbook.com, l’acteur a exprimé son intérêt pour le rôle d’Agent Venom dans le MCU. Cette version du personnage, différente de celle interprétée par Tom Hardy, est connue dans la bande dessinée pour être un allié de Peter Parker plutôt qu’un antagoniste. Cette nouvelle orientation pourrait offrir une dynamique intéressante dans le film à venir.

Quelle place pour l’Agent Venom dans “Avengers: Secret Wars” ?

Le personnage de Flash Thompson de Joe Manganiello pourrait avoir une place de choix dans le prochain “Avengers: Secret Wars”. En effet, l’acteur pourrait reprendre son rôle pour incarner l’Agent Venom, une version plus héroïque de Venom. Cette évolution serait cohérente avec l’arc narratif de son personnage dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, qui s’était terminée sur une note plus positive pour Flash Thompson.

Un retour attendu des personnages de la trilogie Spider-Man

Le retour des personnages de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi dans le MCU pourrait générer plus d’enthousiasme que l’apparition de Venom de Tom Hardy. Le succès du dernier film “Spider-Man: No Way Home”, qui a vu le retour de Tobey Maguire, soutient cette hypothèse. L’inclusion de Joe Manganiello en tant qu’Agent Venom dans “Avengers: Secret Wars” serait donc une addition intéressante pour le film.