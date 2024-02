Théorie sur Spider-Man 4 : Pourquoi Peter ne peut-il pas utiliser son arme la plus puissante ?

À la fin de No Way Home, Spider-Man arbore un nouveau costume, laissant supposer qu'il pourrait ne plus utiliser la même technologie dans Spider-Man 4. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour le futur du super-héros ?

Tl;dr Spider-Man a un nouveau costume à la fin de No Way Home.

Le sort de réparation de la réalité de Doctor Strange pourrait avoir des conséquences sur la technologie utilisée par Spider-Man.

Le nouveau costume de Spider-Man pourrait être essentiellement fonctionnel, sans améliorations technologiques.

Cela pourrait indiquer un retour à la manière dont Spider-Man opérait dans les bandes dessinées originales.

Un nouveau costume pour Spider-Man

À la fin de No Way Home, nous découvrons Spider-Man dans un nouveau costume, laissant supposer que la technologie qu’il utilise dans Spider-Man 4 pourrait être différente.

Un changement de statut pour notre héros

Après que le Green Goblin de l’univers Raimi ait failli détruire le multivers, Spider-Man et Doctor Strange sont contraints d’effacer la mémoire collective de Peter Parker dans l’univers MCU pour réparer les ruptures multiverses. Seul et oublié, Peter Parker, dans son nouveau costume, continue de combattre le crime en tant que Spider-Man dans la timeline principale de l’univers MCU.

Limitations technologiques

Peu de choses sont connues sur le nouveau costume de Spider-Man à la fin de No Way Home. Le costume comprend ses lance-toiles et peut-être des lentilles oculaires dynamiques, mais ses capacités restent inconnues. Le sort de réparation de la réalité de Doctor Strange à la fin de No Way Home empêche probablement Peter d’utiliser à nouveau un costume avancé, car il ne le reconnaîtrait plus.

Retour aux sources

Dans la plupart des histoires de Spider-Man dans les bandes dessinées, notre héros, malgré son intelligence, utilise un costume plutôt simple, sans améliorations technologiques. Il semble que le nouveau costume de Spider-Man, qui apparaîtra probablement dans Spider-Man 4, indique un retour à ces méthodes.