Keanu Reeves en tournage sur un nouveau film malgré une fracture du genou

Malgré une fracture du genou, Keanu Reeves a réussi à accomplir son rôle angélique dans le nouveau film "Good Fortune", comme l'a révélé Aziz Ansari. N'est-ce pas impressionnant ?

Tl;dr Keanu Reeves joue dans le film “Good Fortune” malgré une blessure.

Reeves s’est fracturé la rotule en trébuchant sur un tapis.

Il a continué le tournage sauf pour quelques scènes de salsa.

Reeves est reconnu pour sa capacité à jouer dans différents genres.

Un ange boiteux

Le talent de Keanu Reeves ne fait aucun doute. L’acteur légendaire de John Wick et Matrix a prouvé une fois de plus sa détermination en poursuivant le tournage de son nouveau film Good Fortune, en dépit d’une fracture de la rotule.

Un accident sur le plateau

Lors du CinemaCon cette année, Aziz Ansari, réalisateur de Good Fortune, a révélé que la blessure très médiatisée de Keanu Reeves était due à une chute sur un tapis. Une mésaventure qui a causé une fracture de la rotule de l’acteur. Par contre, Reeves, véritable “troupe de choc”, a réussi à tourner toutes les scènes nécessaires, à l’exception de quelques-unes impliquant de la salsa.

“Environ 15 jours après le début du tournage, je lui ai dit : ‘Hey, va te détendre dans ta loge pendant 15 minutes.’ Et il a trébuché sur un tapis. Il a dit : ‘Aah, mon genou.'” “Il a tout tourné sauf certaines scènes où on avait besoin de lui pour danser la salsa, qu’on doit reprendre. Il disait : ‘Je vais le faire !’ On lui a dit : ‘Keanu, calme-toi. On fera la salsa quand ton genou sera guéri.'”

Keanu Reeves, bien plus qu’une star d’action

Reeves est surtout connu pour ses rôles d’action dans des franchises comme John Wick et Matrix, il a montré à maintes reprises qu’il est l’une des stars d’action les plus rentables d’Hollywood. Cependant, son rôle dans Good Fortune rappelle que le très populaire acteur est capable de bien plus que de simples scènes d’action. Ses premiers rôles dans les comédies Bill and Ted’s Excellent Adventure et Parenthood, dans les années 1980, montrent sa capacité à jouer dans différents genres.