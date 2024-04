John Wick : le film Ballerina avec Ana de Armas évitera le piège classique des spin-offs

Il est difficile de ne pas être prudemment enthousiaste à propos de Ballerina, mais le film dans l'univers de John Wick semble bien parti pour surpasser la plupart des spin-offs.

Ballerina : un spin-off de John Wick prometteur

Difficile de ne pas être prudemment enthousiaste face à Ballerina, le spin-off de John Wick avec la comédienne cubano-espagnole Ana de Armas. Les nouvelles informations et les extraits présentés à CinemaCon suggèrent que le film évitera les pièges typiques des spin-offs.

Un spin-off qui se démarque

Situé entre les événements de John Wick: Chapitre 3 – Parabellum et John Wick: Chapitre 4, Ballerina mettra en scène Rooney, qui, à l’instar de John Wick, se lancera dans une quête de vengeance contre ceux qui lui ont fait du mal. Les films John Wick ayant été presque unanimement salués par le public et la critique, Ballerina porte le lourd fardeau de répondre aux normes élevées établies par la série de films originale.

Seul le temps dira si Ballerina répondra aux attentes élevées de John Wick, mais il semble déjà être sur la bonne voie pour devenir un ajout digne de la franchise globale. Les extraits de CinemaCon pour le spin-off John Wick d’Ana de Armas révèlent plusieurs informations sur les caméos du film et les séquences d’action qui renforcent l’espoir de son succès.

Un film d’action indépendant

Selon Adam Fogelson, président du groupe de cinéma Lionsgate, les réalisateurs de Ballerina ont eu “l’opportunité d’ajouter des scènes importantes au film“. Cela suggère que, contrairement à la plupart des spin-offs, Ballerina n’est pas traité comme un simple sous-produit de la franchise John Wick. Les producteurs et créateurs du film le prennent au sérieux et le considèrent comme une série de films d’action indépendante, digne de sa propre vision, échelle et direction créative.

Un casting talentueux

Outre Keanu Reeves et Ana de Armas, le film comprendra également d’autres stars talentueuses telles que Ian McShane, feu Lance Reddick, Anjelica Huston et Gabriel Byrne. Avec un casting étoilé, combiné au talent de réalisateur de Len Wiseman et à la supervision de Chad Stahlenski, Ballerina semble avoir tous les ingrédients pour consolider l’héritage de la franchise John Wick en tant que l’une des meilleures franchises d’action.