Tout savoir sur Nosferatu, le nouveau remake d’un classique du cinéma

Le réalisateur Robert Eggers revient avec sa propre version du film d'horreur Nosferatu qui promet d'être un remake avec une multitude de détails terrifiants.

Le cinéaste américain Robert Eggers, reconnu pour ses films d’horreur, revient sur grand écran avec une nouvelle interprétation du film d’horreur muet des années 1920, Nosferatu. Ce film, qui est la première adaptation non officielle de Dracula de Bram Stoker, a marqué le cinéma d’horreur de l’époque silencieuse. Le comte Orlok, personnage effrayant du film, continue de hanter l’imaginaire des cinéphiles un siècle plus tard.

The terrifying first trailer for Robert Eggers' #Nosferatu that debuted at CinemaCon "evokes the best of classic horror — it’s moody, unsettling and also eerily beautiful. But it’s not just artful. There’s also blood gushing from necks." https://t.co/gEooXsI4Ax

