Le destin réel de Megan Leavey et Rex après le film de 2017

Le film Megan Leavey, sorti en 2017, est un drame biographique qui met en lumière le véritable lien entre une militaire américaine et son fidèle compagnon, un chien de travail militaire nommé Rex. Kate Mara incarne Megan Leavey, une marine qui a servi deux déploiements en Irak aux côtés de Rex.

En 2005, le duo a rejoint la Military Police K9 Unit à Fallujah. Rex, un berger allemand entraîné pour détecter les bombes, a changé la vie de Megan Leavey et la sienne lors de leur service à Ramadi. En 2006, ils ont été blessés par l’explosion d’un engin explosif improvisé. À la suite de cet incident, Megan Leavey a été décorée de la Purple Heart, une distinction accordée par le président des États-Unis aux soldats blessés ou tués en service.

Megan Leavey souligne l’importance du lien entre Megan Leavey et Rex. Après le service de Rex, Megan Leavey a obtenu une autorisation spéciale pour l’adopter en 2012, cimentant ainsi leur lien exceptionnel. Malheureusement, Rex n’a vécu que 8 mois de vie civile avec Megan Leavey avant de mourir de vieillesse en décembre 2012.

Le film Megan Leavey est un hommage à cette histoire singulière. Megan Leavey elle-même a fait une apparition dans le film, ce qui ajoute une touche de réalisme à l’histoire. Le film est actuellement disponible sur Netflix.

On en pense quoi ?

Megan Leavey est une célébration de l’amitié, du courage et du dévouement. Il met en lumière les sacrifices des militaires et la valeur inestimable des chiens de travail militaires. La véritable amitié entre Megan Leavey et Rex nous rappelle que les liens formés dans les circonstances les plus difficiles sont souvent les plus forts. Leur histoire continue d’inspirer et de toucher le cœur de nombreux spectateurs.