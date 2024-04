James Bond : Judi Dench et Pierce Brosnan, retour sur une rencontre palpitante dans GoldenEye

La comédienne britannique Judi Dench se souvient de sa première rencontre avec Pierce Brosnan, son partenaire original dans les films James Bond, dont le charme impressionnant n'a pas échappé à celle qui incarnait le personnage M.

La célèbre actrice britannique Judi Dench se souvient avec émotion de sa première rencontre avec Pierce Brosnan sur le plateau du film GoldenEye en 1995. Pierce Brosnan, qui avait été choisi pour reprendre le rôle de James Bond après le départ de Roger Moore et Timothy Dalton, a laissé une impression durable à Judi Dench.

Pierce Brosnan a été le choix de prédilection des producteurs pour succéder à Timothy Dalton dans les années 1990. Écarté du rôle en 1986 en raison de ses engagements sur Remington Steele, Pierce Brosnan a finalement pu endosser le costume de 007, un rôle qui a marqué sa carrière.

Le film GoldenEye a marqué une étape importante pour la franchise James Bond. À une époque où beaucoup pensaient que l’espion britannique n’avait plus sa place dans un monde post-Guerre Froide, le film a réussi à renouveler l’intérêt du public pour le personnage.

Judi Dench a été choisie pour remplacer Robert Brown en tant que M, le patron de James Bond et directeur du MI-6. Elle a incarné ce rôle jusqu’en 2015, apportant une nouvelle dimension à ce personnage clé de la série. Elle a décrit Pierce Brosnan comme un “homme adorable” avec qui elle a partagé ses premiers jours sur le tournage de GoldenEye.

En résumé, le passage de Pierce Brosnan en tant que James Bond et l’arrivée de Judi Dench en tant que M ont marqué un tournant décisif pour la franchise. Non seulement GoldenEye a réussi à moderniser le personnage de Bond, mais il a également donné naissance à une nouvelle M que le public a adorée. Ces changements ont permis à la série de rester pertinente et populaire auprès des nouvelles générations de spectateurs.