Ces films à venir inspirés des jouets Mattel

Mattel Films prépare plusieurs projets pour adapter ses jouets populaires en films à succès, suivant l'exemple du triomphe de Barbie.

Tl;dr Mattel Films annonce plusieurs films basés sur ses jouets célèbres.

Plus de 40 films sont en développement, inspirés par le succès de Barbie.

Des projets incluent des films sur Hot Wheels, Barney et Uno.

Mattel vise à s’établir comme une grande franchise de divertissement.

Mattel Films : du jouet à l’écran

Mattel Films, la branche cinématographique de la célèbre marque de jouets Mattel, a annoncé une série de projets cinématographiques ambitieux, inspirés par le succès phénoménal de la poupée Barbie. En effet, le fabricant de jouets a déclaré avoir plus de 40 films en cours de développement, souhaitant marquer son empreinte dans l’industrie du divertissement pour les années à venir.

Des jouets iconiques deviennent des films

Parmi les projets dévoilés, on retrouve des adaptations de jouets populaires tels que Hot Wheels, Barney et Uno. D’autres projets comprennent des films sur Polly Pocket, Major Matt Mason et Rock ‘Em Sock ‘Em Robots. Le but de Mattel est de transformer ces jouets emblématiques en franchises cinématographiques à part entière.

Un futur prometteur pour Mattel Films

Depuis sa création en 1945 sous le nom de Mattel Creations, Mattel a été responsable de nombreux jouets et jeux classiques qui restent pertinents à ce jour. Avec ces nouveaux projets de films, Mattel cherche à développer sa présence à Hollywood et à s’imposer comme une force incontournable dans le monde du divertissement. L’entreprise a déjà collaboré avec des scénaristes, réalisateurs, acteurs et studios de production de renom pour certains de ces projets.