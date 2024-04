Pourquoi la suite d’E.T. n’a jamais vu le jour ?

Le réalisateur américain Steven Spielberg a envisagé de faire une suite à E.T., qui aurait vu le retour de l'extraterrestre sur Terre, mais a finalement choisi de ne pas le faire.

Une suite d’E.T. envisagée

Le film E.T., l’extraterrestre du réalisateur Steven Spielberg a marqué toute une génération. Depuis sa sortie en 1982, ce classique de la science-fiction est resté dans les mémoires, et il n’est pas surprenant que l’idée d’une suite ait été envisagée. Celle-ci aurait pris une direction très différente, avant que Steven Spielberg ne décide finalement de ne pas donner suite au projet.

Un tournant plus sombre pour la suite

Le scénario de la suite, intitulée E.T. 2: Nocturnal Fears, avait été écrit par Steven Spielberg et Melissa Mathison, la scénariste du premier film. Bien que le film original ait connu des moments sombres, la suite aurait été plus proche d’un film d’horreur, avec l’introduction d’aliens albinos et carnivores.

Steven Spielberg choisit de préserver l’intégrité de l’original

Malgré l’attrait que pouvait représenter un tel tournant, Steven Spielberg a finalement décidé de ne pas donner suite à E.T. 2. Il a déclaré :

Je pense qu’une suite à E.T. ne ferait que dérober à l’original sa pureté. Les gens ne se souviennent que du dernier épisode, tandis que le pilote se ternit.

Plusieurs acteurs du film original ont également commenté l’idée d’une suite. Drew Barrymore, qui a connu son premier grand rôle dans E.T., a déclaré que Steven Spielberg n’a jamais vraiment envisagé une suite. De son côté, Henry Thomas a exprimé l’espoir qu’il n’y ait jamais de suite.