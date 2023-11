Le remake de Nosferatu au cinéma sera un film d’horreur gothique

Regency Enterprises dévoile une première image du film Nosferatu.

Écrit et réalisé par Robert Eggers, Nosferatu est présenté comme le deuxième remake du film expressionniste allemand de 1922 du même nom écrit par Henrik Galeen, qui est à son tour une adaptation “non autorisée et non officielle” du roman Dracula de Bram Stoker de 1897.

WORLD-EXCLUSIVE FIRST LOOK 🚨 Robert Eggers' #Nosferatu is an ‘old-school Gothic’ horror set to conjure vampiric terror. “Yeah, it’s a scary film. It’s a horror movie,” Eggers tells Empire. READ MORE: https://t.co/O8VxITGtle pic.twitter.com/k2McUXZ0Jt — Empire Magazine (@empiremagazine) November 20, 2023

Ce conte gothique raconte l’obsession d’une jeune femme hantée et du terrifiant vampire qui s’est entiché d’elle, provoquant dans son sillage des horreurs indicibles. Le casting est composé de Bill Skarsgård (Comte Orlok), Nicholas Hoult (Thomas Hutter), Lily-Rose Depp (Ellen Hutter), Aaron Taylor-Johnson (Friedrich Harding), Emma Corrin (Anna Harding), Willem Dafoe (Professeur Albin Eberhart Von Franz), Simon McBurney (Herr Knock) et Ralph Ineson (Dr. Wilhelm Sievers).

Nosferatu et l’horreur dans le monde de Dracula

Robert Eggers a toujours été fasciné par les concepts susceptibles d’effrayer les spectateurs dans les salles de cinéma, comme en témoignent ses précédents films. The Witch était entièrement consacré à effrayer les spectateurs avec sa prémisse entourant une petite ville dans les bois hantée par une force maléfique. Et même si The Lighthouse et The Northman n’étaient pas des films d’horreur à proprement parler, ils comportaient tout de même des séquences qui prouvent qu’il peut offrir une expérience véritablement terrifiante.

Le réalisateur déclare d’ailleurs :

Oui, c’est un film effrayant. C’est un film d’horreur. C’est un film d’horreur gothique (…) Je pense que ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu de film gothique à l’ancienne, qui soit vraiment terrifiant. Et je pense que la majorité des spectateurs est d’accord avec ça (…) Bill avait envie de rendre hommage à ceux qui l’ont précédé, c’est très subtil (…) Mais je pense que l’essentiel, c’est qu’il ressemble encore plus à un vampire folklorique. À mon avis, il ressemble à un noble Transylvanien mort, dans le sens où nous n’avons jamais vu à quoi ressemblerait et comment serait habillé un noble Transylvanien mort.