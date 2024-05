Comment regarder les films Superman dans l’ordre chronologique

Voici l'ordre chronologique pour suivre l'univers de Superman au cinéma sans se perdre.

Tl;dr Superman, un des personnages les plus emblématiques de DC, a une longue histoire cinématographique.

Superman : un pilier du cinéma de super-héros

Superman, l’un des personnages les plus célèbres de DC Comics, a une histoire cinématographique riche qui s’étend sur plusieurs décennies. Sa présence sur le grand écran a souvent servi de vitrine pour les effets spéciaux les plus avancés de leur époque, reflétant ses pouvoirs extraordinaires, allant du vol à la vision thermique. C’est cette longue histoire qui a établi Superman comme l’un des pionniers les plus emblématiques du genre des films de super-héros.

L’influence de Superman sur le cinéma

Alors que les films de super-héros modernes sont omniprésents, l’influence de Superman sur le cinéma est indéniable. En effet, bien avant l’ère actuelle des films de super-héros, les héros de DC dominaient le cinéma. Superman, avec sa réputation de précurseur, a joué un rôle déterminant dans l’impact des super-héros sur le cinéma depuis les années 1940. Sa présence dans les médias témoigne de l’influence persistante des super-héros sur notre culture.

Les films Superman dans l’ordre chronologique

Avec plusieurs reboots de la franchise au fil des ans, la question se pose de savoir comment regarder les films de Superman dans l’ordre chronologique. Chaque reboot apporte quelque chose d’unique au personnage, reflétant l’évolution de la perception de Superman par le public et de l’industrie cinématographique elle-même.

Superman (1978) – Réalisé par Richard Donner, ce film a été le premier grand succès cinématographique de Superman. Il met en vedette Christopher Reeve dans le rôle-titre et suit l’histoire du dernier fils de Krypton alors qu’il devient le super-héros emblématique de Metropolis.

Superman II (1980) – Suite du premier film, également réalisée par Richard Donner. Dans celui-ci, Superman affronte à nouveau le général Zod et ses acolytes, tandis qu’il jongle avec ses relations personnelles en tant que Clark Kent.

Superman III (1983) – Réalisé par Richard Lester, ce troisième volet voit Superman faire face à un nouvel ennemi, Ross Webster, joué par Richard Pryor. Le film explore également davantage le côté humain de Superman.

Superman IV: The Quest for Peace (1987) – Ce quatrième volet, également réalisé par Sidney J. Furie, suit Superman alors qu’il tente de mettre fin à la menace nucléaire mondiale en éliminant toutes les armes nucléaires.

Superman Returns (2006) – Réalisé par Bryan Singer, ce film est une sorte de suite spirituelle des deux premiers films de Superman. Brandon Routh joue le rôle de Superman qui retourne à la Terre après une absence de plusieurs années, retrouvant Lois Lane et affrontant Lex Luthor.

Man of Steel (2013) – Réalisé par Zack Snyder, ce film reboot explore les origines de Superman, avec Henry Cavill dans le rôle-titre. Il présente un Superman plus sombre et plus terre-à-terre, confronté à ses pouvoirs et à son rôle dans le monde.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – Également réalisé par Zack Snyder, ce film met en vedette Superman affrontant Batman, joué par Ben Affleck. Il introduit également d’autres membres de la Justice League et explore les conséquences des actions de Superman sur la société.

Justice League (2017) – Réalisé par Zack Snyder et Joss Whedon, ce film réunit Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg pour former la Justice League et affronter l’envahisseur extraterrestre Steppenwolf.