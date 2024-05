La saga John Wick et les références cinématographiques classiques

Les films de la franchise John Wick du réalisateur Chad Stahelski se distinguent en puisant dans les références cinématographiques classiques pour créer une expérience unique et immersive.

Tl;dr La franchise John Wick est remplie de références à des films classiques.

Un festival de références cinématographiques

La franchise John Wick est un véritable panorama d’hommages à des films classiques de Enter the Dragon à Lawrence of Arabia. Son mélange de style visuel néo-noir, de chorégraphie de combat d’arts martiaux et de violence opératique de western spaghetti est parsemé de clins d’oeil à une riche palette d’influences cinématographiques. Des noms de lieux aux personnages, chaque détail est une référence à l’histoire du cinéma.

Des clins d’oeil évidents aux allusions subtiles

Les références de la franchise John Wick sont parfois évidentes, comme un duel de pistolets emprunté à The Good, the Bad, and the Ugly, tandis que d’autres sont plus subtiles, comme une prestation de rue en arrière-plan empruntée à Rocky. Les films ont même rendu hommage à l’œuvre cinématographique de leur propre star, Keanu Reeves, avec des clins d’oeil à The Matrix.

Un hommage à l’histoire du cinéma

Il est clair que les cinéastes derrière la franchise John Wick ont une grande affection et un profond respect pour l’histoire du cinéma. Ils ont su recourir à une gamme de références à des films classiques, allant d’un indice musical tiré de Die Hard à une escalier mortel emprunté à The Exorcist.