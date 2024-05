Sigourney Weaver pourrait rejoindre l’univers Star Wars dans The Mandalorian & Grogu

Le casting du film The Mandalorian & Grogu pourrait s'étoffer avec l'arrivée de Sigourney Weaver.

Tl;dr Sigourney Weaver est en discussion pour intégrer le casting de The Mandalorian & Grogu.

La carrière de Sigourney Weaver est marquée par des rôles dans de grandes franchises de science-fiction.

Le personnage de Sigourney Weaver dans le film est encore inconnu.

The Mandalorian & Grogu est prévu pour une sortie au cinéma le 22 mai 2026.

Sigourney Weaver, une nouvelle étoile dans la galaxie Star Wars ?

Il se murmure dans les couloirs d’Hollywood que la comédienne américaine Sigourney Weaver, nommée trois fois aux Oscars, pourrait rejoindre la distribution du prochain film Star Wars, intitulé The Mandalorian & Grogu. Ce film, qui marquera le retour de la célèbre franchise sur grand écran après une absence de sept ans, est actuellement en cours de préparation. Le tournage est prévu pour commencer en juin prochain.

'The Mandalorian & Grogu': Sigourney Weaver In Talks To Join New 'Star Wars' Movie https://t.co/EUtXat9ng1 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 11, 2024

Une carrière parsemée d’étoiles pour Sigourney Weaver

Si l’accord se concrétise, Sigourney Weaver ajouterait une autre grande franchise de science-fiction à son palmarès. On se souvient tous de son rôle mémorable d’Ellen Ripley dans la série Alien et du cultissime Ghostbusters. Plus récemment, elle a rejoint le clan des Na’vi dans la franchise Avatar de James Cameron, interprétant les personnages de Kiri et du Dr. Grace Augustine.

Un rôle encore mystérieux dans The Mandalorian & Grogu

Le rôle que pourrait tenir Weaver dans The Mandalorian & Grogu reste pour l’instant un mystère. Ses précédentes apparitions dans des franchises majeures, ainsi que les récents castings de Star Wars, pourraient cependant donner des indices sur le personnage qu’elle pourrait incarner. Parfois du côté des protagonistes, parfois du côté des antagonistes, Weaver a toujours su surprendre son public.

Il serait tout aussi intéressant de la voir aux côtés de Pedro Pascal et du très apprécié Baby Yoda. Le film pourrait introduire Weaver comme une figure clé de la hiérarchie de Mandalore, conseillère de Bo-Katan Kryze, interprétée par Katee Sackhoff. Cependant, aucun accord n’est encore finalisé et les détails de l’intrigue restent inconnus.

De grandes attentes pour ce nouvel opus

The Mandalorian & Grogu, réalisé par Jon Favreau et distribué par Disney, est très attendu par les fans. Ce film, qui continuera la très populaire série télévisée The Mandalorian, est prévu pour une sortie le 22 mai 2026. Il ramènera la franchise sur grand écran, poursuivant les aventures de Din Djarin et de Grogu.