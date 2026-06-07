Dans le MCU, 6 héros surpuissants n’ont toujours aucun avenir clair

Le MCU empile les personnages démesurés, puis les laisse disparaître du radar. Six héros sont vivants, actifs, mais sans retour officiellement daté.

En bref Six héros majeurs n’ont aucun retour confirmé

Ils sont pourtant toujours vivants dans le MCU

Le cas Eternals reste le plus frustrant

Le MCU adore promettre plus grand, plus cosmique, plus puissant. Et pourtant, au moment de regarder le calendrier, plusieurs de ses héros les plus redoutables ont simplement disparu des radars. Pas morts, pas retirés, juste en attente. C’est là que le décalage devient intéressant, parce qu’un personnage très fort n’est visiblement pas forcément un personnage prioritaire chez Marvel.

Le grand angle mort laissé par Eternals

S’il y a un film qui a semé des pistes sans les récupérer, c’est bien Eternals. Son cliffhanger est toujours là, suspendu, et l’équipe elle-même n’a toujours aucun avenir confirmé dans la franchise. Pour des êtres présentés comme quasi divins, le silence commence à faire beaucoup.

Au passage, le film avait aussi introduit Eros, alias Starfox, présenté comme le frère de Thanos. La scène post-générique le montrait prêt à rejoindre la cause cosmique des Eternals. Depuis, rien de concret. C’est d’autant plus étrange que le personnage était vendu comme une pièce capable d’élargir encore le versant cosmique du MCU.

Le cosmique en pause malgré des profils énormes

Le cas Adam Warlock raconte un peu la même chose. Dans Guardians of the Galaxy Vol. 3, il apparaissait comme un héros franchement surdimensionné, avec tout l’arsenal classique du personnage ultra-puissant. Officiellement, on sait seulement qu’il fait partie de la nouvelle équipe des Guardians of the Galaxy menée par Rocket. Pour le reste, Marvel ne dit rien.

Même flottement pour Captain Marvel. Elle reste l’une des figures les plus fortes et les plus visibles du studio, passée par deux films solo et par Avengers: Endgame. On l’a vue pour la dernière fois dans The Marvels, où elle formait l’équipe du film. Pas mal de monde l’imagine dans Avengers: Doomsday cette année, mais Brie Larson n’a pas été annoncée au casting. Donc, à ce stade, rien d’officiel.

Même les cartes maîtresses restent floues

Il y a aussi un cas presque absurde, celui de Doctor Strange. Le personnage a ouvert toute la dimension magique du MCU, il a compté dans la fin de la saga de l’Infini et il occupe une place clé dans la saga du Multivers. En gros, on parle d’un héros central, pas d’un second rôle. Mais sa prochaine apparition n’a toujours pas été confirmée.

Et puis il y a G’iah. Malgré la mauvaise réception de Secret Invasion, la série a créé là un personnage démentiel en termes de puissance. Avec le Harvest, un mélange d’ADN provenant de nombreux héros et vilains du MCU, elle est devenue l’un des individus les plus forts de l’univers. Résultat, son retour paraît logique sur le papier, mais la série a laissé une telle impression de faux départ que rien n’a été annoncé.

Ce n’est pas juste une question de casting. C’est un symptôme plus large. Le MCU a désormais tellement étendu son terrain de jeu, du cosmique au multiversel, qu’il accumule des personnages majeurs sans toujours savoir quand les remettre en circulation. Et pour une franchise qui vit aussi de promesses, ce flou commence quand même à peser.