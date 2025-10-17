MCU : Ces trois intrigues autour de Thor ont pris fin bien trop tôt

Malgré l’engouement autour du personnage de Thor dans l’univers cinématographique Marvel, certaines intrigues majeures le concernant n’ont pas été développées jusqu’au bout. Retour sur trois arcs narratifs prometteurs qui ont été abandonnés prématurément.

Tl;dr Thor’s rise as king is never fully explored.

The Mighty Thor (Jane Foster) arc ends too quickly.

Gorr the God Butcher’s potential wasted in one film.

Thor : un héros emblématique mais des arcs narratifs inaboutis

Depuis son entrée fracassante dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en 2011, Thor s’est imposé comme l’un des piliers les plus charismatiques et populaires de la franchise. Pourtant, derrière ses quatre films en solo – un record pour un personnage unique du MCU – et sa participation aux plus grands rassemblements d’Avengers, certains pans de son histoire semblent avoir été relégués au second plan.

L’héritier d’Asgard : une destinée écartée

Dès ses premières apparitions, la royauté d’Asgard définit profondément l’identité de Thor. Il était promis à succéder à son père, Odin, arpentant fièrement la salle du trône sous le regard admiratif de son peuple. Toutefois, si cette thématique structurante affleurait dans les premiers films, notamment dans « Thor : Le Monde des ténèbres » ou encore « Ragnarok », elle n’a jamais été pleinement développée. Les opus suivants tels que « Avengers: Infinity War » ou « Love and Thunder » se sont contentés d’esquisser un Thor désintéressé par la couronne, laissant inexploitées de nombreuses intrigues pourtant centrales dans les comics.

Mighty Thor et Gorr : des potentiels sacrifiés

Dans le même registre des occasions manquées, difficile de passer sous silence le traitement réservé à deux personnages essentiels. D’un côté, après une longue absence remarquée entre « The Dark World » et « Love and Thunder », le retour de Natalie Portman en tant que Jane Foster, alias la puissante Mighty Thor, aurait pu ouvrir une nouvelle ère pour la franchise. Hélas, son envol héroïque fut bref : transformée par Mjolnir mais tuée dès sa première aventure majeure. Un destin expéditif qui a frustré nombre de fans.

De l’autre côté du miroir, l’introduction très attendue du redoutable Gorr the God Butcher, incarné par Christian Bale, n’a pas vraiment convaincu. Ce vilain mythique des comics voyait en effet son duel avec Thor réduit à une intrigue condensée et résolue en un seul film. La liste des antagonistes marquants qui auraient mérité plus qu’un simple survol s’allonge donc dangereusement.

Bilan en demi-teinte pour un dieu du tonnerre pourtant central

En définitive, si la présence massive de Thor, son humour singulier et ses affrontements spectaculaires ont assuré sa popularité durable auprès du public, plusieurs facettes de son parcours dans le MCU demeurent inexplorées ou précipitées. On retiendra notamment :

L’absence d’une réelle exploration de son accession au trône.

L’éphémère passage de Jane Foster sous les traits de Mighty Thor.

L’exploitation trop fugace d’antagonistes prometteurs comme Gorr.

Une chose reste certaine : malgré ces choix discutables, le dieu nordique continue à susciter débats et attentes autour d’éventuels rebondissements futurs…