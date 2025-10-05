Ces deux méchants mémorables de Thor: Ragnarok auraient mérité davantage de scènes

Nombreux sont les fans qui regrettent le temps d’écran limité accordé aux deux antagonistes les plus marquants de Thor: Ragnarok, estimant que leur présence charismatique aurait mérité un développement plus poussé dans le film.

Tl;dr Loki et Hela : duo de méchants sous-exploité.

Des scènes coupées auraient montré plus d’interactions.

Leur retour possible dans le multivers MCU évoqué.

Des antagonistes fascinants mais trop peu exploités

Thor: Ragnarok, réalisé par Taika Waititi et sorti en 2017, a marqué une rupture stylistique majeure au sein du Marvel Cinematic Universe. L’arrivée du cinéaste néo-zélandais a insufflé une énergie nouvelle à la franchise, jusque-là jugée terne par certains fans. Couleurs vives, humour décalé, et surtout, des personnages haut en couleur ont permis au film de s’imposer comme l’un des volets les plus appréciés de la saga.

Mais derrière le succès populaire et critique se cache une frustration partagée par de nombreux spectateurs : la quasi-absence de véritables interactions entre deux des plus grands méchants du MCU, à savoir Loki (interprété par Tom Hiddleston) et Hela (campée par Cate Blanchett). Leur unique confrontation survient dès l’introduction, lorsque la Déesse de la Mort brise Mjolnir puis bannit Thor et Loki hors d’Asgard. Le potentiel dramatique et comique d’une telle alliance ou rivalité n’a malheureusement jamais été pleinement exploité à l’écran.

Les coulisses d’un face-à-face avorté

Des éléments issus du tournage révèlent pourtant que davantage de scènes mettant en valeur cette dynamique étaient initialement envisagées. Certains clichés de plateau laissaient espérer un échange tardif entre Loki et Hela, notamment lors du retour du Dieu de la Malice à Asgard après son passage sur Sakaar. Ce choix scénaristique aurait offert aux spectateurs un face-à-face électrique entre deux interprètes charismatiques, ajoutant une épaisseur bienvenue à leurs personnages respectifs.

Par ailleurs, le scénario original prévoyait une fin bien différente pour Odin (Anthony Hopkins). À l’origine, sa mort devait survenir dans les rues de New York, lors d’un affrontement direct avec Hela. Finalement abandonnée au profit d’une scène plus paisible sur les falaises norvégiennes, cette version aurait renforcé l’impact émotionnel et tissé un lien encore plus fort entre le destin d’Odin et l’emprisonnement de sa fille dans le royaume des morts.

L’avenir des méchants dans le multivers Marvel ?

La déception suscitée par cette rareté d’interactions entre Loki et Hela pourrait-elle être réparée ? L’introduction du multivers, fil rouge actuel du MCU, rend tout imaginable. Variantes héroïques ou maléfiques : rien n’exclut un retour remarqué des deux antagonistes dans les futurs opus « Avengers: Doomsday » ou « Avengers: Secret Wars ». Cette perspective ne manquera pas d’alimenter l’attente — voire l’espoir — chez les passionnés de la première heure.

Pour ceux qui aiment rêver ou débattre, voici ce que ces ajouts inédits auraient pu offrir :

Séquences explosives entre Loki et Hela.

Duel familial tragique autour d’Odin.

Nouvelles alliances possibles via le multivers.

En somme, malgré ses réussites flamboyantes, Thor: Ragnarok laisse planer ce regret : celui d’être passé si près d’une alchimie prometteuse entre deux méchants iconiques du Marvel Cinematic Universe.