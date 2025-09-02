Quatre héros Marvel susceptibles de basculer du côté obscur dans Avengers: Doomsday

Alors que la sortie d’Avengers: Doomsday suscite de nombreuses spéculations, certains héros emblématiques de l’univers Marvel pourraient bien révéler une facette plus sombre et endosser le rôle de méchants dans ce nouvel opus très attendu.

Tl;dr Des héros MCU pourraient devenir des antagonistes dans Avengers: Doomsday .

. Doctor Doom pourrait manipuler Strange, Scarlet Witch, Spider-Man, Ironheart.

L’intrigue s’inspire de Secret Wars et Time Runs Out.

Des héros Marvel sur la corde raide dans Avengers: Doomsday

Au fil des rumeurs, la prochaine superproduction de Marvel Studios, Avengers: Doomsday, alimente les discussions des fans. Si le casting, déjà impressionnant avec 27 acteurs annoncés, promet de réunir l’élite du MCU, un détail intrigue particulièrement : plusieurs héros majeurs pourraient basculer du côté obscur sous l’influence du redoutable Doctor Doom, incarné par Robert Downey Jr. Un scénario loin d’être inédit pour l’univers Marvel, mais qui pourrait prendre une ampleur inédite.

L’ombre de Doctor Doom plane sur les super-héros

La perspective d’un affrontement direct entre les plus grands noms du MCU et un antagoniste aussi complexe que Victor Von Doom ne laisse personne indifférent. Les arcs narratifs des comics « Time Runs Out » et « Secret Wars » servent ici de toile de fond potentielle : on y retrouve un Doom en quête de salut pour le multivers, prêt à tout pour repousser sa destruction. Dans ces récits, il n’est pas rare de voir certains alliés devenir ennemis… ou inversement.

Une hypothèse fréquemment évoquée concerne quatre personnages clés susceptibles de rejoindre les rangs du vilain :

Scarlet Witch , dont la capacité à franchir la frontière entre héroïsme et noirceur n’est plus à prouver depuis sa dérive meurtrière sous l’emprise du Darkhold.

, dont la capacité à franchir la frontière entre héroïsme et noirceur n’est plus à prouver depuis sa dérive meurtrière sous l’emprise du Darkhold. Ironheart (Riri Williams) , vulnérable aux manipulations après ses alliances douteuses et son pacte avec Mephisto.

, vulnérable aux manipulations après ses alliances douteuses et son pacte avec Mephisto. Spider-Man (Peter Parker) , devenu plus isolé et mature depuis « No Way Home », susceptible d’être attiré par un Doom arborant le visage de son mentor défunt.

, devenu plus isolé et mature depuis « No Way Home », susceptible d’être attiré par un Doom arborant le visage de son mentor défunt. Doctor Strange, décrit comme « la plus grande menace pour le multivers » par Reed Richards lui-même, dont la connaissance profonde des réalités alternatives pourrait faire basculer l’équilibre.

L’attrait du pouvoir… ou celui du chaos ?

L’idée d’un rassemblement entre ces figures marquantes et un Doctor Doom magistralement interprété par Robert Downey Jr. soulève une foule de questions. Pour certains comme Wanda Maximoff, leur parcours trouble laisse entrevoir un retour dans une position ambivalente — d’autant plus qu’après avoir été manipulée ou déchue dans les comics, elle a déjà côtoyé Doom sur le fil du rasoir.

Pour d’autres, tel que Riri Williams ou Peter Parker, c’est plutôt la vulnérabilité psychologique ou émotionnelle qui ouvre la voie aux manipulations — entre besoin d’appartenance et tentation d’une nouvelle forme de puissance.

Crossover événement et incertitudes scénaristiques

Alors que le suspense reste entier quant à la liste définitive du casting, l’arrivée potentielle de ces anti-héros dans le camp adverse confère au projet une dimension inattendue. Le choix des réalisateurs, les frères Russo, pourrait bien permettre à ce nouvel opus d’explorer les zones grises où s’entremêlent ambition, sacrifice et corruption.

Si le passé nous a appris une chose chez Marvel, c’est que rien n’est jamais tout à fait écrit d’avance. On attend désormais de voir jusqu’où ira cette audace narrative dans Avengers: Doomsday.