Masters of the Universe répare enfin l’absence qu’on traînait depuis 1987

Le nouveau film remet enfin Orko là où les fans l’attendaient depuis des décennies. Et ce détail raconte beaucoup sur l’évolution d’Hollywood.

En bref Orko apparaît enfin au cinéma

Le film corrige une absence vieille de 40 ans

La technologie a changé la donne

Le détail qui fait mouche arrive après le générique. Dans la première des trois scènes post-générique, Orko se montre enfin sur grand écran, et pour les fans de Masters of the Universe, ce n’est pas juste un bonus. C’est une petite réparation historique.

Orko arrive enfin, et ce n’est pas un simple clin d’œil

Le nouveau film assume à fond le côté fantasy de la licence, avec des personnages qui ressemblent vraiment à leurs versions animées et pas mal de clins d’œil disséminés partout. Mais Orko, lui, concentre presque à lui seul l’idée du projet. Son design colle à l’esprit du dessin animé, sa présence aussi, jusque dans le ton du personnage.

Et ça compte, quand même. Parce que Orko traîne depuis longtemps un statut de favori chez les fans, quelle que soit l’itération de la franchise. Le voir apparaître, même en caméo, donne au film quelque chose que l’adaptation de 1987 n’avait pas réussi à offrir.

Pourquoi le film de 1987 l’avait laissé de côté

L’absence d’Orko dans le premier film cinéma n’était pas un caprice d’écriture. Le personnage avait bien été envisagé, mais sa conception posait trop de problèmes pour une version en prises de vues réelles. Avec un budget d’environ 20 millions d’euros (22 millions de dollars), le studio n’avait pas les moyens de rendre crédible un personnage pareil.

Le nouveau long-métrage contourne l’obstacle en passant par la CG, autrement dit un personnage entièrement fabriqué en images de synthèse. Clairement, c’était sans doute la seule bonne méthode pour le faire fonctionner à l’écran. En 1987, cette solution n’était tout simplement pas sur la table.

Gwildor, le remplaçant qui n’a jamais vraiment convaincu

À la place, le film de 1987 avait inventé Gwildor, un personnage original chargé d’apporter la touche comique. Interprété par Billy Barty, il provoque le chaos après avoir été manipulé par Skeletor et Evil-Lyn, mais reste fondamentalement bienveillant. C’est aussi lui qui détient la Cosmic Key et aide finalement He-Man et ses alliés à remettre les choses en ordre.

Gwildor a même fini par rejoindre la gamme de jouets, puis par revenir plus tard dans Masters of the Universe: Revolution. Sauf que dans la franchise, le sidekick préféré est resté Orko. Le film actuellement en salles corrige enfin ce vieux manque. Et si une suite voit le jour, on imagine mal le personnage rester cantonné à une simple apparition.