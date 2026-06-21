Masters of the Universe peut survivre au box-office, et c’est tout l’enjeu

Le film ne cartonne pas en salles, mais Amazon MGM regarde plus loin. Streaming, jouets, franchise, la suite semble déjà dans les têtes.

Le box-office ne décidera pas seul de la suite

Amazon vise surtout Prime Video et la franchise

Jouets et visibilité relancent déjà He-Man

Pour Amazon MGM, Masters of the Universe n’est visiblement pas un film à juger uniquement au ticket vendu. Le long-métrage, actuellement en salles, a déçu au box-office, alors même que les critiques ont été bonnes et que le public présent a bien réagi. Sur le papier, ça suffit souvent à fragiliser une suite. Ici, pas forcément.

La salle compte, mais ce n’est pas là que tout se joue

D’après un rapport de Forbes, l’essentiel n’est pas tant la carrière en salles que l’impact plus large du film. Autrement dit, le cinéma sert de lancement, presque de vitrine, pour remettre He-Man, Skeletor et Eternia dans le circuit.

Kevin Wilson, patron de la distribution domestique chez Amazon MGM Studios, va dans ce sens. Il estime que ce démarrage représente un premier moment critique qui valide la stratégie de diffusion du studio. Et il insiste sur la réponse d’un public passionné, multigénérationnel, à l’échelle mondiale. Ce n’est pas anodin, parce que la logique ici dépasse largement la seule fenêtre cinéma.

Un film pensé pour renforcer la grille d’Amazon

Le point intéressant, c’est la place du film dans l’ardoise globale du studio. Entre James Bond et le reboot de The Thomas Crown Affair, l’action d’espionnage est déjà couverte. La science-fiction a son moteur avec Project Hail Mary. Et le segment familial passe par The Sheep Detectives.

Restait un espace à occuper. Masters of the Universe coche précisément cette case, avec un film qui parle aux adultes ayant grandi avec la franchise dans les années 1980, tout en élargissant le public à ceux qui n’ont jamais connu le dessin animé original. Clairement, ce positionnement vaut de l’or sur une plateforme.

Prime Video peut offrir une deuxième vie bien plus large

C’est là que Prime Video entre en scène. La plateforme pourrait donner au film une vraie seconde impulsion, surtout avec une campagne du type « si vous l’avez raté au cinéma, c’est le moment ». On a déjà vu pas mal de films modestes en salles trouver un second souffle massif en streaming ces dernières années.

L’analyste média Tom Forte, du Maxim Group, compare même cette logique vidéo à celle du e-commerce chez Amazon. Selon lui, l’entreprise joue le long terme, accepte d’investir et de perdre de l’argent à court ou moyen terme, tant que ces gros projets renforcent son succès futur.

Et la décision prise pour la France résume bien la méthode. À cause d’une règle imposant d’attendre 17 mois après une sortie en salles avant une arrivée sur Prime Video, Amazon MGM a tout simplement renoncé au cinéma français. Le film arrivera directement sur la plateforme.

Le vrai signal, c’est aussi le retour d’Eternia dans la culture pop

Il y a enfin quelque chose de très concret derrière tout ça, les produits dérivés. Les bonnes critiques et les retours du public remettent la franchise dans la conversation grand public. Résultat, plus de visibilité en rayon, et Mattel accélère avec une nouvelle gamme de figurines, plus d’autres à venir.

Même sans triomphe immédiat au cinéma, la franchise retrouve de la présence. Et pour un groupe comme Amazon, qui raisonne en écosystème, c’est souvent là que commence vraiment la suite.