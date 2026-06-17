He-Man cale au cinéma, et l’avenir de la franchise se brouille

Le film live-action Masters of the Universe décroche sévèrement au box-office. Pour Amazon, l’échec dépasse le simple score en salles.

En bref Le film s’effondre dès son deuxième week-end

Son budget rend l’échec difficile à absorber

Amazon peut encore miser sur le streaming

Pour Amazon, le vrai problème n’est pas seulement que He-Man n’a pas pris en salles. C’est que la stratégie franchise derrière ce film se retrouve fragilisée d’un coup, alors même que le groupe cherche à peser plus lourd à Hollywood.

Un démarrage raté, puis une vraie chute

Le verdict est assez net. Masters of the Universe, adaptation live action signée Travis Knight, a encaissé seulement 8,6 millions de dollars, soit environ 8 millions d’euros, lors de son deuxième week-end. Cela représente une chute de 70 % après un lancement déjà raté.

Au bout de deux week-ends, le film totalise 46,7 millions de dollars, environ 43 millions d’euros, sur le marché domestique, plus 39,4 millions de dollars, environ 36 millions d’euros, à l’international. Total provisoire, 86,1 millions de dollars, soit environ 79 millions d’euros. Pour un blockbuster de cette taille, c’est très peu.

Le contexte n’a rien arrangé

Il y avait une petite fenêtre pour espérer un rebond. Elle s’est refermée tout de suite.

D’abord, Disclosure Day de Steven Spielberg a pris la tête du box-office avec 44 millions de dollars, environ 40 millions d’euros. Ensuite, le nouveau Scary Movie a créé la surprise en s’installant lui aussi à la première place sur son week-end de lancement. Résultat, Masters of the Universe a passé ses deux premières semaines à regarder les autres devant.

Pourquoi le calcul ne tient plus

Le nerf du problème, c’est le budget. Le film aurait coûté entre 170 et 200 millions de dollars, soit environ 156 à 184 millions d’euros, sans compter le marketing. Avec les règles habituelles du box-office, on est clairement face à un bomb, un échec commercial lourd.

C’est d’autant plus rude que, d’après la source, une partie de la critique et du public a plutôt apprécié ce que Travis Knight a fait du matériau. Mais aimer un film ne suffit pas à le transformer en succès. Le projet a passé des années en développement compliqué, et il aurait sans doute mieux vécu avant la pandémie, quand ce type de pari franchise attirait davantage en salles.

Autre facteur avancé, Masters of the Universe n’aurait tout simplement pas une audience assez large pour justifier un tel chèque. Les plus jeunes regardent ailleurs, vers des objets comme Backrooms ou Obsession. Les millennials, eux, sont arrivés à un âge où ce genre de film devient plus facilement un visionnage en streaming qu’une sortie cinéma.

La source pointe aussi le cas Jared Leto, déjà associé à un autre revers avec Tron: Ares. Son absence de la tournée promo, sa faible présence marketing et son silence relatif sur ses réseaux n’ont, visiblement, rien arrangé.

La variable Amazon laisse une petite porte ouverte

Mais Amazon ne raisonne pas comme un studio classique. Le groupe peut accepter qu’un film ne vive pas seulement par les tickets vendus, tant qu’il aide à amortir sa promo et à nourrir l’arrivée sur Prime Video. C’était déjà l’idée derrière le rachat de MGM en 2022 pour 8,5 milliards de dollars, environ 8 milliards d’euros, afin d’élargir le catalogue et de bâtir des franchises.

Même avec cette logique-là, le dossier paraît fragile. La source estime que le film pourrait avoir du mal à couvrir ne serait-ce que ses coûts marketing. Une suite n’est pas impossible, surtout qu’une scène post-générique prépare le terrain et qu’un succès massif en VOD ou en streaming pourrait relancer la machine, peut-être avec un budget réduit. Aujourd’hui, le scénario le plus crédible reste quand même un retour au placard du live action pour un moment.