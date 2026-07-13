Jared Leto, fil rouge discret des gros flops cinéma des années 2020

De Morbius à Tron: Ares, Jared Leto enchaîne les revers au box-office. Un motif qui dit autant sa cote réelle que les limites des franchises.

En bref Jared Leto cumule plusieurs flops majeurs récents

Ses films rapportent peu face à leurs budgets

Son poids commercial pose désormais question

À Hollywood, une star est censée réduire le risque. Avec Jared Leto, depuis quelques années, c’est plutôt l’inverse qui saute aux yeux. Et ce n’est pas un détail, parce qu’on parle ici de films à très gros budgets, adossés à des licences connues ou à des studios qui misent gros.

Quand les franchises n’arrivent plus à masquer le problème

Le cas le plus parlant reste Morbius. En 2022, le film de Sony, pensé pour étendre l’univers dérivé de Spider-Man après le succès de Venom, s’est arrêté à environ 154 millions d’euros (167 millions de dollars) dans le monde, pour un budget de 69 millions d’euros (75 millions de dollars). Le studio assure qu’il a pu être rentable en ajoutant la VOD, le streaming ou le DVD. Mais au box-office pur, le signal était mauvais. Et la réception critique n’a rien arrangé.

Puis il y a eu Haunted Mansion en 2023. Cette fois, Leto n’était pas seul en vitrine, puisqu’il jouait le Hatbox Ghost dans un casting choral. Résultat, 108 millions d’euros (117 millions de dollars) de recettes mondiales pour un budget de 138 millions d’euros (150 millions de dollars).

Le trou d’air s’est creusé avec Tron: Ares en 2025. Attendu depuis des années comme suite de Tron: Legacy, le film a fini sa course à seulement 131 millions d’euros (142 millions de dollars) dans le monde, malgré un budget supérieur à 184 millions d’euros (200 millions de dollars). Là, Leto était au centre.

Même logique pour Masters of the Universe, production live action d’Amazon. Avec Leto en Skeletor, le film a coûté au moins 156 millions d’euros (170 millions de dollars) et n’a généré pour l’instant que 103 millions d’euros (112 millions de dollars). Pas de quoi rassurer un studio.

Une série noire qui ne date pas d’hier

Le plus intéressant, c’est que la tendance ne commence pas avec les années 2020. Son dernier vrai carton en salles remonte à Suicide Squad, en 2016, avec 689 millions d’euros (749 millions de dollars) au box-office mondial. Un succès commercial, pas critique.

Entre les deux, le bilan reste fragile. House of Gucci a fait un score moyen, avec 141 millions d’euros (153 millions de dollars) de recettes pour un budget de 69 millions d’euros (75 millions de dollars). The Little Things, sorti en 2021, est un cas à part, puisque Warner Bros. lançait alors tout son line-up à la fois en salles et sur HBO Max.

Et avant cela, Blade Runner 2049 avait déjà laissé une sacrée note. Le film a rapporté 238 millions d’euros (259 millions de dollars) dans le monde, pour un budget d’au moins 138 millions d’euros (150 millions de dollars), peut-être jusqu’à 170 millions d’euros (185 millions de dollars).

Ce que ces chiffres racontent vraiment de Jared Leto

Tout ne repose pas sur les épaules d’un seul acteur, surtout dans des films d’ensemble. Mais quand plusieurs projets lourds déraillent, on finit par regarder le point commun. Dans le cas de Leto, l’idée qui s’installe est simple, son nom ne semble plus attirer le grand public de façon nette.

C’est peut-être pour ça qu’il a été absent de la campagne marketing de Masters of the Universe, alors qu’Amazon l’aurait payé plusieurs millions pour participer au film. Il y a aussi un autre précédent, plus discret, mais parlant, avec Justice League. Les reshoots auraient coûté 64 millions d’euros (70 millions de dollars), en partie pour ajouter son Joker à la fin.

Et le tableau se complique encore. En juin 2025, un article d’Air Mail rapportait que plusieurs femmes accusaient Jared Leto de comportements inappropriés. Hollywood pardonne souvent beaucoup, tant que la machine rapporte. Là, justement, c’est le cœur du problème. Ce dossier dépasse donc le cas d’un acteur, il raconte aussi une industrie qui continue parfois à miser sur des noms dont la valeur réelle a déjà fondu.