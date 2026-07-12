La suite avortée de Monstres & Cie refait surface, et c’est vraiment dommage

Un ancien projet de suite directe à Monstres & Cie refait parler de lui. Et il ressemble beaucoup à ce que Pixar pourrait encore faire aujourd’hui.

En bref Une suite directe annulée refait surface

Pixar développe aussi un troisième film

L’idée reste étonnamment actuelle

Pendant que Pixar prépare un nouveau chapitre de Monstres et Cie, un autre revient des limbes. Et ce n’est pas un vague pitch oublié dans un tiroir, mais un vrai scénario de suite directe, abandonné il y a près de vingt ans.

Dans un entretien accordé à Hemmas Studios, les scénaristes Rob Muir et Bob Hilgenberg ont raconté leur travail chez Circle Seven Animation, le studio monté sous l’ère Michael Eisner pour fabriquer des suites aux films Pixar. Leur projet s’appelait Monsters, Inc.: Lost in Scaradise, et il aurait même été très bien reçu en interne.

Un vieux scénario revient au pire moment

Le timing intrigue, quand même. Plus tôt cette année, il a été rapporté que Pixar développait un troisième film dans la franchise. On ne sait encore rien de son histoire, mais le retour de Muir et Hilgenberg remet une question sur la table, est-ce que le studio pourrait réutiliser une partie de cette ancienne suite.

Rob Muir dit qu’ils restent très fiers du script, qu’il s’assemblait naturellement et qu’il avait été écrit avec beaucoup de passion. Il explique aussi que leur objectif était de rester si proches de l’esprit Pixar qu’un lecteur n’aurait pas su distinguer l’influence du studio.

Le film suivait une piste simple, presque évidente

Sur le fond, l’idée avait quelque chose de très propre. Mike préparait son mariage, Sully profitait d’une promotion, et Boo avait grandi.

Puis venait le vrai moteur du récit. Mike et Sully traversaient l’ancienne porte de la chambre de Boo pour fêter son anniversaire, avant de découvrir que sa famille avait déménagé. Résultat ? Les deux monstres se retrouvaient à explorer le monde humain pour la retrouver.

C’était malin, parce que le film renversait le premier. Dans Monstres et Cie, c’est Boo qui se perd chez les monstres. Ici, les monstres devenaient les étrangers. Une comédie de décalage, avec en plus le mariage de Mike comme compte à rebours possible.

Pourquoi Disney a tout arrêté

Le projet n’a pourtant jamais dépassé ce stade. Après le rachat de Pixar par Disney en 2006, Circle Seven Animation a été fermé et Lost in Scaradise a été enterré avec lui.

La franchise a ensuite bifurqué vers Monsters University, sorti en 2013. Un choix logique pour relancer la marque, mais très différent d’une vraie suite centrée sur l’après-fin du film de 2001.

Ce que Pixar peut encore récupérer

Le plus intéressant, ce n’est pas la nostalgie. C’est que la base fonctionne encore. Si Pixar choisit bien de reprendre après le premier film, Mike et Sully devront forcément gérer une entreprise passée de la peur au rire, pendant que Boo continue de grandir. Pas mal de routes ramènent donc au même point.

Même Billy Crystal aurait eu une bonne opinion du script. Et malgré les années, son ossature n’a rien de daté, parce que l’univers de Monstres et Cie est peu ancré dans une époque précise. Bref, si Pixar cherche un modèle pour son prochain film, il existe déjà. La vraie question, maintenant, c’est de savoir si le studio préfère regarder devant lui, ou enfin rouvrir cette vieille porte.