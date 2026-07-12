Spider-Man: Brand New Day vise moins haut, mais reste l’atout Marvel

Spider-Man: Brand New Day viserait un démarrage record cette année, sans rejoindre No Way Home. Un très bon signe pour Marvel, avec quelques limites.

En bref Projection d’ouverture entre 166 et 175 millions d’euros

Moins que No Way Home, mieux que 2026

L’absence d’IMAX peut peser dès le départ

Les préventes avaient fait naître un scénario à plus de 230 millions d’euros (250 M$). Les dernières estimations ramènent Spider-Man: Brand New Day entre 166 et 175 millions d’euros (180-190 M$) sur son premier week-end nord-américain. Moins spectaculaire, oui. Mais pas faible pour autant.

Des chiffres qui reculent, mais pas vraiment une alerte

Si cette fourchette se confirme, le film signé Marvel ne battra pas le record de franchise de Spider-Man: No Way Home, lancé à 239 millions d’euros (260,1 M$) en 2021. En revanche, il ferait mieux que le plus gros démarrage de 2026 jusque-là, tenu par Toy Story 5 avec 147 millions d’euros (159,6 M$). Et dans un été où plusieurs gros titres de studio ont patiné, ce n’est pas un détail.

Le contraste est là. On attendait peut-être un duel direct avec No Way Home. On se retrouve plutôt avec un lancement massif, mais un peu moins hors norme.

Pourquoi la projection peut encore bouger

Fin juin, le film avait déjà engrangé 37 millions d’euros (40 M$) en préventes domestiques. De quoi nourrir des projections bien plus hautes. Sauf que le box-office, clairement, n’obéit pas à une règle simple. Le suivi des ventes bouge, les hypothèses changent, et un film peut finir au-dessus comme en dessous des estimations.

Supergirl l’a rappelé récemment en ouvrant nettement sous ses premières prévisions, qui dépassaient les 46 millions d’euros (50 M$). Et pour Brand New Day, il reste encore trois semaines avant la sortie. Pas de critiques complètes, pas de réactions sur les réseaux, donc aucune idée solide du bouche-à-oreille. Si le film est perçu comme l’un des meilleurs épisodes de la saga multivers de Marvel, la barre des 184 millions d’euros (200 M$) redevient crédible.

L’IMAX manquant change un peu l’équation

Le frein le plus concret, il est là. The Odyssey, de Christopher Nolan, a verrouillé trois semaines d’exploitation en IMAX. Résultat, Spider-Man: Brand New Day devra se passer de ces séances premium lors de son week-end de lancement.

Ce n’est pas anecdotique. Plus tôt cette année, le démarrage record de Project Hail Mary s’appuyait en partie sur l’IMAX, qui représentait à lui seul 22% des ventes. Spider-Man remplira les salles sans ça, quand même, mais cette absence peut suffire à l’empêcher d’aller chercher un palier supérieur.

Pour Marvel, l’enjeu dépasse un simple gros week-end

Pour Marvel Cinematic Universe, un départ dans ces eaux-là serait déjà une bonne nouvelle après une année 2025 plutôt terne à son échelle. Les films de super-héros n’attirent plus automatiquement comme au pic des années 2010. Le genre s’est banalisé, et le public trie davantage.

Mais Spider-Man garde un statut à part. C’est le héros le plus solide de l’écurie Marvel côté grand public, presque indépendant des cycles du marché. Bref, même sans record absolu, Brand New Day ressemble déjà à l’un des tests les plus parlants de l’année pour mesurer ce que vaut encore une très grande marque cinéma.