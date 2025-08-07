Le démarrage de « Fantastic Four » révèle un avenir incertain pour le MCU au box-office

Le démarrage en demi-teinte de Fantastic Four: First Steps au box-office met en lumière les difficultés croissantes auxquelles fait face l’univers cinématographique Marvel, soulevant des interrogations sur l’avenir de la franchise auprès du grand public.

Tl;dr « The Fantastic Four » convainc la critique, succès mitigé en salles.

Les attentes du box-office MCU doivent être revues à la baisse.

Baisse de la fréquentation due à la saturation et au marché chinois.

Une reprise nuancée pour Marvel avec « The Fantastic Four: First Steps »

Difficile de parler du dernier opus de l’univers cinématographique Marvel sans évoquer le climat particulier qui entoure chaque sortie du studio. Avec The Fantastic Four: First Steps, le célèbre éditeur a suscité l’enthousiasme des critiques tout en affichant des chiffres en demi-teinte au box-office, loin de l’époque où le simple logo MCU suffisait à garantir un succès retentissant.

Des débuts encourageants, mais un essoufflement rapide

Si le film a ouvert sur un démarrage solide — 216,7 millions de dollars dans le monde, dont 117 millions aux États-Unis — il n’a pas échappé à une chute brutale lors de son deuxième week-end : une baisse de 66 % sur le marché domestique. Malgré ce reflux, The Fantastic Four devrait dépasser les 400 millions en fin d’exploitation, surpassant déjà les performances de certains récents titres du MCU comme Thunderbolts*. Mais ce chiffre ne fait plus figure d’exception tant la franchise semble devoir s’habituer à des recettes inférieures à celles des années fastes.

L’après-gloire : nouveaux repères et fatigue du super-héros

Pendant la fameuse Phase 3, franchir le milliard au box-office était presque devenu une norme pour Marvel — six films sur onze ont dépassé ce cap. Aujourd’hui, seuls deux blockbusters y sont parvenus depuis 2020 : Spider-Man: No Way Home et Deadpool & Wolverine. Désormais, un seuil autour de 400 à 500 millions apparaît comme une nouvelle référence pour juger le succès d’une production Marvel qui n’est ni une suite directe ni un « event movie ». Une évolution qu’il faut attribuer à plusieurs facteurs imbriqués : saturation du marché (la fameuse fatigue du superhero), multiplication des contenus connexes sur Disney+, et perception brouillée entre films du MCU ou productions annexes comme celles de Sony.

Dans ce contexte, voici quelques éléments majeurs qui contribuent au recul :

Diminution notable de la qualité perçue selon Rotten Tomatoes (Eternals, The Marvels, etc.) ;

Pertes d’audience sur des marchés-clés tels que la Chine (5 M$ seulement pour The Fantastic Four: First Steps) ;

Tendance croissante chez les spectateurs à attendre la sortie streaming plutôt que de se rendre en salles.

L’avenir incertain du MCU au cinéma

Impossible d’ignorer l’impact durable de la pandémie et l’usure progressive d’un modèle surexploité. Pour inverser cette tendance, Marvel mise désormais sur moins de sorties et veut renouer avec l’exigence qualitative. Les prochains grands rendez-vous – Spider-Man: Brand New Day, puis deux nouveaux films Avengers – seront décisifs. Si ces mastodontes ne retrouvent pas leur niveau passé (le milliard), c’est tout l’équilibre du MCU qui sera remis en question.

En attendant, il faudra s’habituer : les super-héros brillent encore, mais leur éclat n’est plus aussi fulgurant qu’autrefois.