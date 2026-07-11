Mistborn chez Apple : le film avance enfin, mais sans se presser

Le scénario de Misborn approche de sa fin chez Apple. Derrière le modeste gain affiché, le vrai signal est ailleurs : dans les réécritures.

En bref Sanderson annonce un scénario terminé à 91%

Le gros du travail porte sur les révisions

La remise du script reste visée le mois prochain

Sur le papier, passer de 90 à 91% n’a rien de spectaculaire. En réalité, la mise à jour donnée par Brandon Sanderson sur le film Mistborn chez Apple raconte presque l’inverse. Le projet avance, et il entre surtout dans la phase où un scénario se joue sur la précision, pas sur les gros morceaux ajoutés à la chaîne.

Le 91% qui cache le plus important

Dans sa dernière vidéo hebdomadaire, Sanderson explique qu’il n’a fait qu’un bond de 1% sur le scénario. Mais il précise aussi que ce chiffre reflète mal le travail réel. Il passe son temps à reprendre, resserrer, retoucher. Certaines portions du texte ont déjà connu une douzaine de passes, parce qu’un script, selon lui, doit être très serré.

C’est souvent le moment le moins visible pour le public, et pourtant l’un des plus décisifs. Un roman peut respirer, bifurquer, prendre son temps. Un film, lui, coupe. Il choisit. Il simplifie parfois. Et quand on parle de fantasy, avec son système de magie et sa construction de monde, ce travail devient encore plus délicat.

Sanderson garde la main sur l’adaptation

Ce qui rend cette étape intéressante, c’est aussi la personne aux commandes. Brandon Sanderson n’est pas seulement consulté, il écrit lui-même le scénario. Après deux tentatives d’adaptation qui n’ont jamais vraiment abouti, ce n’est pas un détail.

Lors d’un passage dans le podcast Very Really Good, l’auteur avait déjà évoqué les ajustements qu’il comptait apporter à l’histoire et au système de magie pour qu’ils fonctionnent mieux à l’écran. Là encore, le contraste est net entre ce que les fans peuvent craindre, des coupes un peu brutales, et ce qui semble se dessiner. Les changements sont pensés par le créateur lui-même. Franchement, pour une adaptation de ce calibre, c’est plutôt rassurant.

Pourquoi c’est une vraie bonne nouvelle pour le film

Le projet n’en est pas encore au casting, ni à une date de sortie. Mais Sanderson dit toujours viser une remise du script quelque part le mois prochain, ce qui place le film à la fin de son processus d’écriture.

Il faut aussi regarder le calendrier. Cela fait à peine six mois que The Hollywood Reporter a révélé qu’Apple préparait une adaptation cinéma de Mistborn dans le cadre de son accord autour du Cosmere. Pour une grosse fantasy, ce n’est pas lent. Pas mal de projets passent des années à tourner en développement sans produire le moindre signe concret.

Ici, il y en a un. Petit en apparence, oui. Mais un 91% soutenu par autant de révisions dit quelque chose de simple, et d’important : le film avance enfin pour de bon. Et une fois le script verrouillé, les prochaines annonces, notamment sur le casting, pourront vraiment commencer à compter.