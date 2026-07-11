Miraculous tease déjà sa saison 7 avant même la fin de la 6

Miraculous avance ses pions. Un synopsis officiel de la saison 7 est déjà là, alors que la saison 6 n’a pas encore diffusé son dernier épisode.

En bref La saison 7 a déjà un synopsis

Le final de la saison 6 arrive le 8 août

La franchise continue d’étendre son univers

Avant même de boucler sa saison 6, Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir commence à vendre la suite. Ce décalage dit pas mal de choses sur la place qu’a prise la série dans l’animation : on n’est plus seulement sur une diffusion TV, mais sur une franchise qui avance en plusieurs temps, entre nouvelles saisons, dérivés et affiches pensées pour entretenir l’élan.

Une série qui regarde déjà plus loin

C’est Miraculous Corp qui a lâché un premier synopsis officiel de la saison 7, avec en prime une nouvelle affiche. Et le timing n’est pas anodin : la saison 6 continue encore de sortir de nouveaux épisodes. En gros, la machine prépare déjà l’après, alors même que le présent n’a pas fini de se déployer.

Ce n’est pas vraiment une surprise vu la taille prise par la marque. En six saisons, avec plusieurs spin-offs et même un long-métrage, Miraculous a quitté depuis longtemps le simple statut de série jeunesse qui marche bien.

Le cœur du synopsis, c’est Marinette

La promesse des premiers épisodes de la saison 7 se joue d’abord autour de Marinette. Sa vie personnelle doit être secouée, avec l’arrivée de nouveaux alliés sur lesquels elle pourra s’appuyer et à qui elle parlera plus librement qu’avant.

Mais la série ajoute tout de suite une ombre au tableau. Marinette découvrira aussi que certaines personnes autour d’elle ne sont pas celles qu’elles prétendent être, et qu’elles pourraient la trahir à la première occasion. Résultat ? Une saison qui semble miser moins sur l’effet gadget que sur la confiance, les faux-semblants et ce que coûte le secret quand il s’accumule.

Et il y a Adrien. Leur relation doit prendre un nouveau virage, parce que Marinette ne supporterait plus de lui cacher toujours plus de choses. Elle décidera donc de lui révéler l’impensable. Clairement, le synopsis appuie là où la série sait accrocher son public : la tension entre identité héroïque et vie intime.

La saison 6 a déjà sa ligne d’arrivée

Pendant ce temps, la saison 6 approche de sa fin. Des fans attentifs ont repéré dans la grille de Disney Channel que le dernier épisode arrivera le 8 août. Son titre, Nemesis.

La saison, lancée au début de l’année dernière, doit compter environ 26 épisodes au total. Pour la saison 7, en revanche, aucune date n’a encore été annoncée.

Un univers qui s’étend, mais pas sans tri

L’autre info importante, c’est la manière dont Miraculous continue de tester les bords de son univers. La franchise n’est pas un anime, mais elle s’en rapproche un peu avec Miraculous: Stellar Force, attendu l’an prochain après un spécial qui avait emmené la saga au Japon.

Mais tout ne passe pas. Plus tôt cette année, Thomas Astruc a confirmé qu’un spin-off centré sur Ladydragon, pensé après Miraculous World: Shanghai, The Legend of Ladydragon, avait bien été envisagé sans jamais se concrétiser. C’est peut-être le vrai signal ici : Miraculous grandit encore, mais avec une sélection plus nette de ce qui mérite, ou non, de devenir une série à part entière.