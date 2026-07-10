Dune 3 ne veut pas refaire Dune 2, Villeneuve change vraiment le ton

Denis Villeneuve annonce un Dune 3 plus intense, plus émotionnel et teinté de thriller. Timothée Chalamet confirme un film à part, en salles fin 2026.

En bref Denis Villeneuve promet un vrai virage pour Dune 3

Le film sera plus thriller et plus émotionnel

Timothée Chalamet parle d’une énergie totalement différente

Le plus intéressant avec Dune: Part Three, ce n’est pas qu’il conclue une trilogie. C’est qu’après le carton créatif de Dune: Part Two, Denis Villeneuve ne veut surtout pas refaire le même film une troisième fois.

Le réalisateur, revenu sur le projet bien plus tôt qu’il ne l’avait d’abord envisagé, explique avoir demandé à son équipe de ne pas marcher dans ses propres traces. L’idée, pour lui, n’était pas de capitaliser tranquillement sur une formule qui marche. Pas de quoi surprendre si vous connaissez Frank Herbert, puisque Dune: Messiah, le roman adapté ici, change déjà fortement de nature.

Un troisième film qui casse la formule

Pendant une session de questions-réponses organisée autour de la nouvelle bande-annonce, Denis Villeneuve a résumé sa ligne très clairement. Il dit avoir voulu emmener le public vers des zones inédites de Arrakis, avec quelque chose de frais et de nouveau.

Et ce n’est qu’une partie du virage. Selon lui, ce troisième volet est plus proche du thriller, avec une histoire plus intense et aussi plus émotionnelle. Il insiste même sur l’écriture, qu’il décrit comme nettement différente de celle des deux premiers films. Bref, il ne vend pas une simple montée en puissance, mais un déplacement du centre de gravité.

Arrakis, mais pas le même terrain de jeu

Ce choix compte parce que les deux premiers Dune fonctionnaient comme un diptyque, presque comme deux mouvements d’un même bloc. Là, Villeneuve promet autre chose, tout en restant dans le même monde.

Sa formule résume bien le pari. Il parle d’un film très différent, et ajoute en substance que les lecteurs savent déjà que ce matériau est d’une autre nature. Autrement dit, Arrakis reste là, mais l’expérience doit changer, comme si on gardait le décor tout en modifiant la tension du récit.

Même équipe, autre énergie

L’autre signal fort vient de Timothée Chalamet, apparu par surprise lors de l’événement. L’acteur, qui incarne Paul Atreides, explique que l’approche n’a pas consisté à reprendre une recette validée. Pour lui, les deux premiers films sont un peu comme des frères, quand le troisième possède vraiment sa propre énergie.

Il raconte avoir retrouvé la même équipe, presque la même famille de tournage, tout en sentant un ton neuf. C’est souvent là que se jouent les fins de trilogie, pas dans la démesure, mais dans la capacité à déplacer l’émotion sans casser l’identité.

Une scène d’ouverture a aussi été montrée en avant-première, et Dune: Part Three est attendu au cinéma le 18 décembre 2026. Si ce virage tient la route, la saga ne se contentera pas de finir, elle pourrait surtout redéfinir ce que la version de Villeneuve veut laisser derrière elle.