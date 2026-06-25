Dune 3 prépare un virage risqué, et tout passera par Leto II

Dune: Part Three doit conclure l’arc de Denis Villeneuve. Mais l’arrivée de Leto II pourrait surtout ouvrir la porte à un futur bien plus étrange.

Leto II arrive dans Dune: Part Three

La suite pourrait devenir bien plus philosophique

Warner Bros. jouerait gros avec un quatrième film

Le futur de Dune tient peut-être à un enfant. Pas à Paul, pas à Chani, mais à Leto II, personnage annoncé dans Dune: Part Three et capable, à lui seul, de faire dérailler toutes les attentes autour de la franchise.

Le contraste est net. On pense encore à une grande saga de guerre, de pouvoir et de prophétie portée par Denis Villeneuve. Or la suite des romans emmène Dune ailleurs, vers une science-fiction bien plus abstraite, plus politique, et franchement moins simple à vendre à un public blockbuster.

Leto II, le personnage qui change l’échelle de Dune

Le troisième film doit surtout adapter Dune Messiah, le deuxième roman. Mais la source explique que des éléments de Children of Dune pourraient aussi apparaître pour donner une fin plus complète à la version de Villeneuve.

C’est là que tout se joue. Dans cette partie de l’histoire, Paul et Chani attendent des jumeaux, Ghanima et Leto II, nés près de la fin. Les deux enfants ont déjà été confirmés. On ne sait pas encore comment ils seront montrés, mais les spéculations tournent autour d’une vision du futur de Paul ou d’un saut dans le temps en fin de film.

Résultat ? Même si Villeneuve s’arrête là, la porte d’entrée pour une suite existe déjà.

Après Paul, la saga devient une autre histoire

Ce n’est pas juste un relais entre générations. Children of Dune sert de zone de transition, puis God Emperor of Dune change presque la nature même de la saga. La question n’est plus vraiment qui gagne la guerre, mais ce qu’il se passe quand quelqu’un décide que l’humanité ne doit plus se gouverner seule.

Au centre, il y a le Golden Path, la stratégie de Leto II. Il comprend ce que Paul a vu sans vouloir l’assumer jusqu’au bout, et choisit de pousser cette logique à son terme. Le détail qui fait basculer tout le récit, quand même, c’est sa fusion avec la biologie des vers des sables, qui le transforme en créature hybride immortelle. Il règne ensuite pendant plus de trois mille ans.

Sur le papier, c’est fascinant. Au cinéma, c’est un casse-tête. La source rappelle que God Emperor of Dune est un des romans les plus clivants, avec un rythme volontairement lent et une matière très philosophique.

Pourquoi un quatrième film serait un pari pour Warner Bros.

Denis Villeneuve l’a répété, son parcours s’arrête avec Dune: Part Three, attendu le 18 décembre. Mais des informations citées par la source indiquent que Warner Bros. pourrait vouloir continuer, surtout si le film performe comme Part Two.

Le problème, clairement, c’est l’adaptation. Leto II n’entre pas dans un schéma classique de héros contre antagoniste. Il a déjà le pouvoir, il fige le monde autour de lui, et le récit repose beaucoup sur des débats idéologiques plus que sur l’action. Vous voyez le piège.

La piste la plus solide avancée par la source serait de faire de Duncan Idaho, via ses incarnations de ghola, le point de vue du public. Ce serait une façon de garder une structure dramatique plus lisible sans sacrifier les idées centrales. Mais il faudrait aussi élargir les conflits, parce que dans le livre, pas mal de tension passe d’abord par la conversation.

L’enjeu dépasse le simple film en plus. Si Warner Bros. ose aller plus loin, Dune testera une limite rare au cinéma, jusqu’où une franchise peut rester populaire en devenant de plus en plus conceptuelle.