Pourquoi Denis Villeneuve a modifié la fin de Dune 2 ?

Découvrez les raisons qui ont poussé le célèbre réalisateur à prendre cette décision artistique audacieuse.

Tl;dr Le film « Dune », réalisé par Denis Villeneuve, présente des différences significatives avec le roman original de Frank Herbert.

Des personnages clés comme Lady Jessica et Paul Atreides ont des arcs narratifs modifiés dans l’adaptation cinématographique.

Denis Villeneuve justifie ces changements comme des moyens de rendre le récit plus émotionnel et d’explorer les thèmes sous-jacents de l’histoire.

L’adaptation de « Dune » : une réinterprétation fidèle mais distincte

Depuis la tentative de David Lynch en 1984, l’adaptation du roman « Dune » de Frank Herbert s’est révélée quelque peu délicate. Malgré le fait que le film de Lynch ait gagné ses admirateurs au fil des ans, il y a toutes sortes de problèmes avec le « Dune » de 1984. Ce n’est qu’avec l’arrivée de Denis Villeneuve que le roman de science-fiction de Herbert a véritablement reçu l’adaptation qu’il méritait.

Des changements majeurs pour une approche plus émotionnelle

Villeneuve a réussi l’impossible en restant fidèle à la vision originale de Herbert tout en infusant le film de ses propres instincts et sensibilités de science-fiction. Cependant, certains éléments des films « Dune » de 2021 et « Dune : Part Two » de 2024 se sont écartés du roman original de manière notable. Par exemple, Lady Jessica, interprétée par Rebecca Ferguson, reste enceinte tout au long des deux films, alors que dans le roman, elle donne naissance à une fille, Alia. De plus, la mort du Baron Vladimir Harkonnen diffère également entre le film et le roman.

Les raisons derrière les changements

Dans une interview avec Inverse, Jon Spaihts, co-scénariste de « Dune » et « Dune : Part Two », a expliqué ce choix en disant : « Nous étions un peu méfiants à l’égard de ce bébé parlant, comme une distraction au milieu du film. C’est une chose difficile à réaliser au cinéma. »

Une fin plus ‘émotionnelle’ pour « Dune : Part Two »

Une autre divergence notable du roman survient lors de la bataille finale intense qui voit le Baron Harkonnen abattu par Paul Atreides plutôt que par sa sœur. Villeneuve a expliqué ce choix en disant : « Je pense que c’est beaucoup plus romantique. C’est beaucoup plus émotionnel. Nous pouvons nous y identifier. Il doit faire un mouvement politique, et c’est un monde féodal donc pour obtenir le pouvoir, il épousera Irulan, mais la manière dont il l’exprime dans le film est beaucoup plus romantique. »

Malgré les modifications, la version de Villeneuve de « Dune » reste une adaptation respectée et appréciée, prouvant que même avec des changements significatifs, l’essence d’une histoire peut être préservée et même renforcée.