Denis Villeneuve est impatient de réaliser Dune: Messiah, mais compte s’arrêter là

Denis Villeneuve est impatient de réaliser Dune : Messiah, mais il a l'intention de mettre un terme à sa contribution à la franchise après ce film.

Tl;dr Denis Villeneuve prêt à réaliser Dune: Messiah.

Le film pourrait être prêt pour une sortie en décembre 2026.

Villeneuve pourrait quitter la franchise après Dune: Messiah.

Denis Villeneuve, prêt à revenir sur Arrakis

Denis Villeneuve, le réalisateur canadien qui a mis en scène les deux premières parties de l’adaptation épique du roman de science-fiction Dune de Frank Herbert, semble impatient de revenir sur la planète Arrakis. Alors qu’il avait initialement prévu de prendre du recul par rapport à la franchise après Dune : Part Two, le réalisateur a récemment déclaré qu’il était prêt à se plonger dans Dune : Messiah, le prochain volet de la saga.

Un troisième volet pour conclure sa contribution

Lorsqu’on lui a demandé si ce troisième volet serait son dernier pour la franchise, Villeneuve a répondu par l’affirmative, « Oui. Après cela, cela deviendrait malsain ». Ce qui laisse entendre qu’il pourrait passer le flambeau à d’autres réalisateurs pour les suites éventuelles.

Dune: Messiah, le prochain projet de Villeneuve ?

En développant Dune: Part Two, Villeneuve a exprimé son intention de ne pas se précipiter dans un troisième volet. Cependant, il a récemment révélé qu’il travaillait sur le scénario de Dune: Messiah et a laissé entendre que le tournage pourrait commencer dès cette année. Cette annonce a été confirmée par l’actrice Anya Taylor-Joy qui reprendra son rôle d’Alia Atreides dans Messiah, déclarant « le film est en cours de réalisation, et je suis tellement ravie d’en faire partie. »

Il est possible que Dune: Messiah soit le projet mystère que Warner Bros. Pictures a prévu pour une sortie en décembre 2026. Les deux précédents films de Villeneuve ont été de grands succès au box-office, il est donc plausible que Messiah puisse attirer un grand public pendant la lucrative saison des fêtes.

Quel que soit le prochain film de Villeneuve, une confirmation devrait arriver dans un avenir proche. Si la date de sortie de 2026 est maintenue, la production devrait commencer cette année. Il est donc probable que nous entendrons bientôt parler des détails du casting et de l’intrigue.

Un dernier tour de piste pour Villeneuve

Il est évident que Denis Villeneuve a déjà une vision très précise de la manière dont il envisage d’adapter Dune: Messiah. Il ne reste plus qu’à attendre avec impatience de voir comment le réalisateur donne vie à Arrakis une dernière fois avant de passer le flambeau à d’autres cinéastes.