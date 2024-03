Dune 2 s’apprête à franchir une étape majeure au box-office

Malgré les nouvelles sorties de Warner Bros. Pictures, Dune: Part Two est sur le point de dépasser les 250 millions de dollars au box-office.

Tl;dr Dune: Part Two devrait dépasser les 250 millions de dollars au box-office.

Le succès du film suscite des espoirs pour un troisième volet.

Denis Villeneuve veut prendre son temps pour le développement du troisième volet.

Le troisième volet de Dune n’est pas encore garanti malgré le succès de la deuxième partie.

Le succès de Dune: Part Two

Malgré l’arrivée de nouveaux films Warner Bros. dans les salles de cinéma, le film Dune: Part Two reste fort et est prêt à dépasser les 250 millions de dollars au box-office américain ce week-end. L’adaptation en deux parties du roman de science-fiction de Frank Herbert par Denis Villeneuve continue, avec Paul Atreides, interprété par Timothée Chalamet, qui cherche à se venger des Harkonnens. Le film est salué par les critiques et le public, ce qui alimente les espoirs d’un troisième volet qui adapterait les événements de Dune: Messiah au grand écran.

La performance au box-office de Dune: Part Two

Alors que Dune: Part Two entre dans son cinquième week-end au box-office, Variety rapporte que les nouvelles sorties n’entraveront pas sa performance. Le film a seulement connu une baisse de 23% de 4,4 millions à 3,4 millions de dollars au box-office. Cela place le film de Denis Villeneuve sur la voie pour gagner 250 millions de dollars grâce aux projections domestiques, permettant à la suite de rester le film le plus performant de l’année 2024 jusqu’à présent.

Un troisième film n’est pas encore garanti

Malgré le succès de Dune: Part Two au box-office mondial par rapport au premier chapitre de Villeneuve, un troisième film n’est pas encore garanti. Le PDG de Legendary Entertainment, Josh Grode, a commenté les chances de voir Dune: Part Three sur grand écran. Il a déclaré que tout dépendrait de l’alignement des visions créatives et de la satisfaction du script du réalisateur. Denis Villeneuve a exprimé son souhait de prendre du recul et de s’assurer que le script n’est pas précipité pour capitaliser sur la bonne volonté actuelle.