Zendaya bat des records au box-office avec le premier week-end de Challengers

L'incroyable performance de Challengers au box-office a permis à Zendaya d'établir un nouveau record pour un week-end d'ouverture, surpassant ainsi plusieurs de ses précédents films.

Tl;dr Challengers, avec la comédienne américaine Zendaya, bat des records au box-office.

Le film bat des records pour une création originale .

Les films précédents de Zendaya, tels que The Greatest Showman et Space Jam: A New Legacy, sont dépassés.

Malgré son succès, Challengers ne peut pas rivaliser avec Spider-Man ou Dune.

Le triomphe de Challengers

Le dernier film de Zendaya, Challengers, réalise un véritable coup de maître au box-office. Réalisé par Luca Guadagnino, ce drame original sur le tennis met en scène trois amis qui, malgré les années qui les ont éloignés, cherchent à renouer leurs liens à travers l’amour, le sport et l’amitié.

Un démarrage record pour Challengers

Le film a non seulement dominé le box-office lors de son ouverture, mais a également battu un record pour Zendaya. Avec Challengers, l’actrice principale a connu le plus grand démarrage de sa carrière pour un film qui n’est pas issu d’une franchise déjà existante. Le film a ainsi détrôné The Greatest Showman, engrangeant déjà 15 millions de dollars et pulvérisant le précédent record.

Une comparaison nécessaire avec les autres films de Zendaya

Zendaya n’a pas beaucoup de films originaux à son actif pour une comparaison directe. The Greatest Showman, Smallfoot et Duck Duck Goose font partie des rares, chacun ayant connu un succès relatif au box-office. Néanmoins, Challengers pourrait peiner à rivaliser avec des mastodontes comme Spider-Man ou Dune. En effet, en tant que film original, il ne peut pas compter sur un public déjà existant. De plus, le fait qu’il soit un drame sur le tennis classé R le rend moins accessible à un large public.

Le mot de la fin

Néanmoins, le succès de Challengers est d’autant plus impressionnant. Les critiques élogieuses et le bouche-à-oreille ont sans doute contribué à sa réussite, tout comme la renommée de Zendaya. Malgré une carrière déjà riche en succès au box-office et en résultats critiques, le succès de Challengers est encore plus incroyable.