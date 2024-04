L’échec total de Matrix Resurrections : une aubaine pour Matrix 5 ?

Malgré son échec commercial et critique, Matrix Resurrections pourrait se révéler bénéfique pour Matrix 5.

Tl;dr Matrix Resurrections n’a pas été apprécié par les fans et la presse.

Warner Bros. Discovery a commandé Matrix 5 sans les créateurs originaux.

Le cinquième opus pourrait bénéficier de l’échec du précédent.

Le changement de réalisateur pourrait apporter un nouveau souffle à la franchise.

Un nouvel espoir pour la saga Matrix

Après l’échec commercial et critique de Matrix Resurrections en 2021, la franchise Matrix pourrait renaître de ses cendres. En effet, malgré un accueil mitigé du dernier opus, Warner Bros. Discovery a annoncé en avril dernier le développement précoce de Matrix 5.

Un changement de réalisateur pour Matrix 5

Le cinquième film de la saga se passera pour la première fois des créateurs originaux. Les sœurs Wachowski céderont leur place à Drew Goddard (The Cabin in the Woods, The Good Place), un choix qui pourrait inquiéter les fans de la vision singulière des créateurs. Cependant, ce changement pourrait être une chance pour la franchise, offrant des perspectives d’innovation et de renouveau.

Le premier film Matrix, sorti en 1999, reste le plus apprécié de la série. Il a transformé le genre de l’action pour le XXIe siècle, devenant l’un des films les plus influents de tous les temps. Les suites n’ont malheureusement pas su réitérer ce succès. Avec le changement de réalisation, Matrix 5 pourrait se libérer de l’héritage lourd à porter.

Un échec qui ouvre des portes

Matrix Resurrections n’a pas su répondre aux attentes des fans, avec un score de 63% sur Rotten Tomatoes et un score d’audience équivalent. Le film, réalisé avec un budget colossal de 190 millions de dollars, a seulement rapporté 157,3 millions de dollars au box-office. Cependant, cet échec pourrait être une opportunité pour Matrix 5.

Cette déception pourrait permettre à la franchise de se renouveler. Malgré l’absence de Keanu Reeves ou Carrie-Anne Moss, le cinquième film pourrait offrir quelque chose de frais et de nouveau. Après tout, c’est ce qui a fait le succès du premier film.