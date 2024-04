Le film Mandalorian va revenir aux fondamentaux de Din Djarin et Grogu

L'alchimie entre Din Djarin et Grogu dans les premières saisons de la série télévisée The Mandalorian sera présente dans le film The Mandalorian & Grogu.

Tl;dr The Mandalorian & Grogu retourne à la formule gagnante des premières saisons.

Inspiré des genres Western et Samurai, le film renoue avec les racines de Star Wars.

The Mandalorian & Grogu se concentrera sur les aventures de Din Djarin et Grogu, écartant le récit de Mandalore.

Prévu pour le 22 mai 2026, le film promet de capturer le charme des aventures épisodiques.

Un retour aux sources pour The Mandalorian & Grogu

La clé du succès des premières saisons de The Mandalorian résidait dans la relation entre Din Djarin et Grogu, plus connu sous le nom de “Baby Yoda”. Leur dynamique a su conquérir le cœur des spectateurs dès leur première apparition dans la série The Mandalorian, devenant ainsi le moteur de toutes les propriétés liées à la série télévisée Star Wars, y compris le film à venir.

Un hommage aux genres Western et Samurai

Mais un autre élément clé a également joué un rôle majeur : l’inspiration tirée des genres Western et Samurai. Cette influence, clairement perceptible dès les débuts de The Mandalorian, est d’autant plus pertinente que la série suit un tireur solitaire, Mando. Le titre du film, The Mandalorian & Grogu, fait référence à Lone Wolf & Cub, un récit de samouraï qui se bat aux côtés de son jeune fils pour venger la mort de leur épouse et mère.

Retour à la formule gagnante

Alors que la troisième saison de The Mandalorian a déçu certains fans en s’écartant de ces influences, le film promet un retour à ses racines. En mettant de nouveau l’accent sur les aventures de Din Djarin et Grogu, The Mandalorian & Grogu semble prêt à captiver à nouveau son public avec le charme des aventures épisodiques. Cependant, le défi sera de taille : parvenir à capturer ce charme dans un format de film standard.