Pourquoi Denis Villeneuve n’est-il pas intéressé par Star Wars ou Star Trek ?

Pourquoi Denis Villeneuve ne souhaite absolument pas se lancer dans la réalisation de films Star Wars ou Star Trek ?

Tl;dr Denis Villeneuve n’est pas intéressé par la réalisation d’un film « Star Wars ».

Il critique l’évolution de la franchise depuis « Return of the Jedi ».

Il n’est pas non plus fan de « Star Trek ».

Denis Villeneuve tourne le dos à Star Wars et Star Trek

Le réalisateur Denis Villeneuve, reconnu pour son travail dans le domaine de la science-fiction, a récemment fait part de son désintérêt pour deux des franchises les plus emblématiques du genre : « Star Wars » et « Star Trek ».

Un respect limité pour Star Wars

Alors que Villeneuve est actuellement en plein développement de « Dune Messiah », troisième et dernière entrée de cette saga, il a révélé lors d’une interview sur le podcast « The Town » qu’il n’avait « aucun rêve de réaliser un film Star Wars ». Bien que le « Dune » de Frank Herbert ait inspiré George Lucas pour « Star Wars », Villeneuve n’a pas caché son mépris pour l’évolution de la franchise.

À ses yeux, tout a basculé en 1983 avec la sortie de « Return of the Jedi », film qu’il qualifie de « comédie pour enfants », critiquant notamment les Ewoks et l’aspect dogmatique de la saga qui, selon lui, ne laisse plus de place à la surprise.

Star Trek : une franchise également délaissée

Quant à « Star Trek », Villeneuve a été tout aussi catégorique : « Je ne suis pas un Trekkie », a-t-il déclaré, excluant ainsi toute possibilité de laisser son empreinte sur cette franchise.

Un amour déçu pour Star Wars

S’exprimant davantage sur « Star Wars », Villeneuve a rappelé qu’il avait découvert le premier film en 1977, à l’âge de dix ans, et qu’il en était devenu « obsédé ». « The Empire Strikes Back », a-t-il confié, reste le film qu’il a le plus attendu de toute sa vie.

En attendant, Disney et Lucasfilm préparent le retour de « Star Wars » sur grand écran pour 2026. Quant à Denis Villeneuve, il poursuit ses projets sans avoir de date de sortie pour « Dune 3 ». En attendant, les deux premiers films peuvent être visionnés en 4K, Blu-ray ou DVD via Amazon.