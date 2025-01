Tout ce que l’on sait sur Dune 3: Messiah jusqu’à présent

Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent sur "Dune 3: Messiah", y compris les personnages qui feront leur grand retour.

Tl;dr Dune: Part Two est un grand favori pour les Golden Globes et les Oscars.

Dune: Messiah sera basé sur le roman de Frank Herbert et sera le troisième film de la série.

Denis Villeneuve reviendra en tant que réalisateur et scénariste de Dune: Messiah.

Le triomphe de Dune sur le grand écran

Après le succès retentissant de Dune: Part Two, qui a été l’un des films les plus acclamés de 2024, tous les yeux sont maintenant tournés vers la saison des récompenses de 2025. Le film est un grand favori pour les Golden Globes et les Oscars, et il semble que l’élan est de nouveau en faveur d’un troisième film dans la trilogie. L’auteur de Dune, Frank Herbert, a posé les bases pour Dune 3, offrant ainsi une voie créative claire à suivre.

À quoi s’attendre de Dune: Messiah

Dune 3 sera basé sur le roman de 1969 de Frank Herbert, Dune: Messiah, qui est en fait la suite du livre original de Dune. Le réalisateur Denis Villeneuve ayant divisé les événements du premier livre en deux films, Dune: Messiah sera le troisième film de la série. Le titre du roman indique l’objectif de l’histoire, qui examine Paul Atreides assumant pleinement son rôle de « Kwisatz Haderach » (ou « Lisan al Gaib »), l’être tout-puissant prophétisé créé par des millénaires d’ingénierie et de manipulation génétiques par les Bene Gesserit. Ce nouveau rôle de dieu-empereur crée naturellement de nombreux ennemis pour Paul, sans parler de la lutte interne de son propre pouvoir le corrompant complètement.

Le retour de Denis Villeneuve

Denis Villeneuve est prêt à revenir en tant que réalisateur et scénariste de Dune: Messiah. Aucune annonce officielle concernant d’autres scénaristes n’a été faite, bien que Jon Spaihts (Prometheus, Doctor Strange, Minecraft Movie) ait travaillé avec Villeneuve sur le scénario des deux premiers films de Dune. Le casting de Dune: Messiah n’a pas été officiellement confirmé, mais certains des acteurs les plus évidents qui devraient revenir incluent Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, Zendaya dans le rôle de Chani et Florence Pugh dans le rôle de la princesse Irulan. Un nouveau membre de la distribution (en quelque sorte) confirmé sera Anya Taylor-Joy dans le rôle d’Alia Atreides, la sœur cadette de Paul.

La suite de l’histoire

La fin de Dune: Part Two a vu Paul Atreides (Timothée Chalamet) débloquer pleinement ses pouvoirs divins et vaincre les rivaux de longue date de sa famille, la Maison Harkonnen, pour prendre le contrôle de la planète Arrakis. Cependant, la nouvelle soif de pouvoir de Paul a créé une alliance précaire avec l’empereur Shaddam IV (Christopher Walken), a tourné les grandes maisons contre la Maison Atreides et a laissé Paul personnellement déchiré entre l’amour et le devoir, en laissant sa bien-aimée fremen Chani (Zendaya) pour sceller une alliance en épousant la fille de Shaddamn (et agent Bene Gesserit) la princesse Irulan (Florence Pugh).

Dune: Messiah examine ce qui se passe lorsque Paul conduit les Fremen au-delà d’Arrakis et part en guerre contre les grandes maisons. Le livre examine l’idée de ce que le pouvoir que Paul détient fait finalement de lui, et les idées nobles qu’il a apprises des Fremen par rapport aux obligations envers sa maison et ses sujets.

Denis Villeneuve a déjà indiqué qu’il irait probablement dans une direction différente avec l’histoire de Dune: Messiah, déclarant dans une interview précédente que « Comme Herbert l’a fait avec Dune Messiah, je pense que ce serait une bonne idée de faire quelque chose de complètement différent. L’histoire se déroule environ 12 ans après là où nous avons laissé les personnages à la fin de Part Two. Leur voyage, leur histoire est différente cette fois-ci, et c’est pourquoi je dis toujours que même si c’est le même monde, c’est un nouveau film avec de nouvelles circonstances… [Messiah] terminera l’arc de Paul Atreides ».

Comme le dit Villeneuve, Dune: Messiah marquera la fin de sa trilogie de films. Il ne semble pas qu’il s’intéresse aux livres ultérieurs de la série Dune – qui sont, il faut l’admettre, controversés pour leurs sauts audacieux dans la narration de science-fiction (comme les hybrides humain/sandworm). Messiah est un bon endroit pour terminer la série de films – la seule question est de savoir si Villeneuve la couvrira en un ou deux films.

Dune: Messiah est actuellement en développement. Denis Villeneuve a laissé entendre qu’il pourrait commencer à tourner en 2025.