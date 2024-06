Dune 3 : au-delà de l’adaptation de Messiah, l’intégration d’une histoire vieille de 16 ans s’impose

En se basant sur les récits de Dune Messiah et Paul of Dune, le film Dune 3 pourrait revitaliser l'héritage de Frank Herbert avec une profondeur narrative et une complexité qui captiveraient les spectateurs et les lecteurs.

Tl;dr Dune 3 devrait se baser sur le roman Dune Messiah.

Le film devrait approfondir l’histoire d’amour de Paul et Chani.

Dune Messiah ne couvre pas la Guerre Sainte initiée dans Dune 2.

Dune 3 pourrait intégrer des éléments du livre Paul of Dune.

Le futur de la saga cinématographique Dune

L’adaptation en film du roman Dune Messiah par Denis Villeneuve est très attendue par les fans de la saga Dune. La fin de Dune: Part Two a amorcé l’ascension de Paul Atreides au rang d’empereur de l’univers, posant ainsi les fondations pour l’adaptation de Dune Messiah.

Les enjeux de Dune 3

Cependant, Dune Messiah ne couvre pas directement l’histoire amorcée par la fin de Dune 2. L’accent a été mis sur le début d’une Guerre Sainte suite à l’ascension de Paul. Or, Dune Messiah se déroule 12 ans après, bien après la fin de cette Guerre Sainte. Cela pourrait créer un conflit entre ce à quoi les spectateurs s’attendent à voir dans Dune 3 et ce que l’histoire pourrait réellement être.

Une solution potentielle : Paul of Dune

Heureusement, il existe plus de matériel dans l’univers de Dune que le réalisateur Denis Villeneuve pourrait utiliser pour la réalisation de Dune 3 que le seul Dune Messiah. Parmi ces ressources, le livre Paul of Dune, écrit par le fils de Frank Herbert, explore différents aspects de la vie de Paul et de l’univers plus large, y compris le fossé de 12 ans entre Dune et Messiah.

Enrichir l’histoire de Dune 3 avec Paul of Dune

L’utilisation d’éléments de Paul of Dune pourrait permettre à Dune 3 de devenir une suite plus complète et détaillée de la vie de Paul que ce que Dune Messiah offrait à l’époque. Cela permettrait également d’accroître les rôles d’Irulan et Alia, tout en ramenant Lady Margot dans le récit.