Qu’est-il arrivé à Caladan, la planète des Atreides, après Dune ?

Caladan, planète d'origine de la Maison Atreides, connaît un destin bien spécifique après la fin de Dune, influençant considérablement l'avenir de la franchise.

Le destin de Caladan après Dune: Part Two

La suite tant attendue, Dune: Part Two, est enfin là et offre une conclusion à l’histoire du roman de science-fiction acclamé par la critique de Frank Herbert. La franchise Dune de Denis Villeneuve continue à dévoiler les intrigues restantes du premier film et à dresser le décor des futures adaptations de Dune. Une question brûle les lèvres de nombreux spectateurs : que devient Caladan, la planète d’origine de la Maison Atreides, après les événements de Dune ?

La Maison Atreides et la planète Caladan

La Maison Atreides est une branche de l’Empire Galactique Padishah dirigée par la famille Atreides, dont la planète d’origine est Caladan. Cette dernière est une planète luxuriante, connue pour ses forêts denses et sa faune abondante, un contraste frappant avec les déserts arides d’Arrakis. Toutefois, le contrôle de la Maison Atreides sur Caladan ne dure pas éternellement.

Le contrôle de Caladan : une lutte de pouvoir

En se concentrant sur leur occupation d’Arrakis, la Maison Atreides perd le contrôle de Caladan. Le Comte Hasimir Fenring prend le contrôle de la planète pendant un certain temps, avant que la Maison Atreides ne parvienne à récupérer Caladan après la Révolte d’Arrakis.

Après la reprise de Caladan, Paul Atreides devient empereur et confie la régence de Caladan à Gurney Halleck pendant son absence.

Le rôle de Caladan dans le futur de Dune

Caladan devient un élément clé des livres suivants de Dune, de nombreux fidèles de Paul considérant la planète comme sacrée. Caladan est finalement renommée Dan, mais une grande partie de la planète est préservée en raison de son importance pour l’héritage de Paul Atreides.