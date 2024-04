Un redémarrage de l’Univers Cinématographique Marvel s’impose après Avengers 6

L'univers cinématographique de Marvel (MCU) n'a jamais été aussi vaste, et la perspective d'un redémarrage doux après Avengers 6, envisagée par Marvel Studios, semble de plus en plus judicieuse. Devons-nous nous attendre à une nouvelle ère pour les Avengers ?

Tl;dr Le MCU envisage un “soft reboot” après “Avengers 6”.

Les difficultés à suivre les intrigues et personnages pourraient justifier ce reboot.

“Avengers : Secret Wars” pourrait être l’occasion d’un nouveau départ.

Le MCU doit faire face à un défi de taille : maintenir sa cohérence tout en se développant.

Un “soft reboot” pour le MCU ?

Avec 16 ans de succès et une croissance sans précédent, le MCU (Univers Cinématographique Marvel) semble envisager un “soft reboot” après “Avengers 6”. Cette décision, qui pourrait surprendre certains, apparaît de plus en plus judicieuse au vu du défi que représente le maintien de la cohérence dans un univers cinématographique en pleine expansion.

Le MCU, qui a débuté avec Iron Man en 2008, a réussi à trouver un équilibre entre la profondeur et l’ampleur des histoires racontées dans sa saga de l’Infinity. Cependant, avec l’ajout de plus en plus de personnages “principaux”, le MCU semble avoir perdu une partie de sa cohésion.

Le reboot : Une solution aux problèmes actuels du MCU ?

L’idée d’un reboot du MCU n’est pas qu’une simple spéculation. Joanna Robinson, auteure du livre MCU: Le Règne des Studios Marvel, a révélé en 2023 que Kevin Feige, le président des Marvel Studios, envisageait une telle possibilité.

Toutefois, les plans peuvent changer et seul le temps dira si ce “soft reboot” aura lieu. Néanmoins, il est difficile de nier qu’un réajustement de la chronologie pourrait aider à résoudre les difficultés actuelles du MCU.

Le MCU peine à suivre ses propres intrigues

Depuis que Nick Fury a approché Tony Stark pour l’Initiative Avengers dans les scènes post-génériques de Iron Man, le MCU a fait des teasers et des cliffhangers sa marque de fabrique. Cependant, avec l’extension du MCU, le suivi de ces intrigues devient de plus en plus difficile.

De plus, avec l’arrivée de nouvelles équipes comme Les Quatre Fantastiques et les X-Men, il devient de plus en plus nécessaire de “tailler dans le vif” du MCU.

Un avenir incertain pour le MCU

Une question demeure : le MCU peut-il rester cohérent malgré son développement croissant ? Avec l’arrivée de nouvelles franchises telles que les Fantastic Four et les X-Men, le défi semble de taille.

Si un “soft reboot” n’apporte pas de solutions, l’autre option serait de se concentrer sur des sous-franchises et d’abandonner complètement les sagas d’ensemble. Quelle que soit la décision prise, il est clair que quelque chose doit changer. La réponse ne sera probablement pas connue avant la sortie d’Avengers: Secret Wars le 7 mai 2027.