Ces héros et vilains de DC que nous rêvons de voir dans Joker: Folie à Deux

Bien que "Joker: Folie à Deux" se déroule dans l'univers autonome DC Elseworlds de Todd Phillips, il pourrait inclure quelques apparitions de héros et de méchants de Gotham. Qui pourrait-on voir faire une apparition surprise ?

Tl;dr Joker: Folie à Deux pourrait présenter des caméos de héros et de méchants de Gotham.

Joaquin Phoenix et Lady Gaga jouent le Joker et Harley Quinn, un couple criminel.

Certains personnages de DC pourraient faire une apparition dans le film.

L’histoire pourrait intégrer des aspects des mythes de Batman.

Une plongée dans l’univers de Gotham

Le film Joker: Folie à Deux se situe dans l’univers autonome DC Elseworlds de Todd Phillips. Il est possible qu’il mette en scène quelques apparitions de héros et de méchants de Gotham. Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont à l’affiche, incarnant respectivement le Joker et Harley Quinn. Ils interprètent deux patients de l’asile d’Arkham qui tombent amoureux et deviennent un couple criminel partageant la même perception altérée de la réalité.

Des personnages de DC dans le film ?

Il y a une petite chance que d’autres personnages de DC fassent une apparition aux côtés du Joker et d’Harley Quinn. Cependant, les personnages emblématiques de Gotham sont peu susceptibles d’apparaître en raison de l’accent mis sur le Joker, Harley Quinn, et leurs alliés et ennemis les plus proches. Cependant, certains héros et méchants de bande dessinée sont assez pertinents dans l’histoire du Joker et d’Harley Quinn pour qu’ils pourraient se joindre à la liste des personnages DC dans Joker: Folie à Deux, du moins pour de brefs caméos.

Des histoires entrelacées

Le film Joker: Folie à Deux pourrait également intégrer des aspects des mythes de Batman explorés par Matt Reeves et James Gunn dans leurs adaptations respectives. Il se peut que des personnages tels que James Gordon, Harvey Dent, Hugo Strange, Arnold Wesker, Jonathan Crane, Julian Gregory Day, Oswald Cobblepot, Renee Montoya, Alfred Pennyworth et Pamela Ivy fassent une apparition dans le film et apportent de nouvelles perspectives à l’intrigue.