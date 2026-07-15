Crystal Lake signe le retour de Friday the 13th après dix ans de vide

Après plus d’une décennie de blocage juridique, Friday the 13th revient avec Crystal Lake, une préquelle TV dont le premier teaser pose déjà le décor.

En bref Friday the 13th sort enfin du blocage

Crystal Lake sera une préquelle TV

Le teaser installe déjà la malédiction

Pendant que les autres icônes de l’horreur revenaient au cinéma, Friday the 13th regardait passer le train. Le retour se précise enfin, et il ne prend pas la forme qu’on attendait le plus.

Une saga restée à quai pendant que les autres repartaient

Depuis le reboot de 2009, la franchise était en sommeil. Pas faute d’intérêt, mais à cause d’un blocage juridique lié au droit d’auteur aux États-Unis. Jason revenait pour une nouvelle génération, puis disparaissait presque aussitôt.

Entre-temps, pas mal de franchises horrifiques ont été relancées et ont rapporté des centaines de millions au box-office. Même Halloween a fini par dépasser Friday the 13th en nombre de films, atteignant son 13e opus avant lui. Dit comme ça, on mesure mieux l’ampleur du retard.

Crystal Lake change la forme du retour

Le plus intéressant, c’est que la relance ne passe pas seulement par de nouveaux longs-métrages, même si des films sont apparemment en développement. Le vrai redémarrage visible, là, tout de suite, c’est Crystal Lake, une série préquelle.

Peacock et A24 ont mis en ligne un premier teaser complet de la série, attendue à l’automne. Et ce court aperçu dit déjà quelque chose d’important, la série ne semble pas vouloir s’enfermer dans un seul chapitre de la mythologie. Elle pioche ses repères dans l’ensemble de la franchise.

C’est un choix malin, quand même. Une série peut prendre le temps que les films n’ont jamais eu, surtout avec un univers aussi cabossé par les reboots, les suites et les interruptions.

Le teaser remet enfin le camp au centre

Ce teaser est bref, mais il pose un décor très clair. On y retrouve une vraie ambiance de colonie, presque joyeuse, autour de Camp Crystal Lake. Et ça, dans Friday the 13th, c’est presque une anomalie.

La réputation de « Camp Blood » a souvent vidé le camp avant même que l’histoire commence. En gros, les films montraient surtout des moniteurs préparant l’ouverture, ou des groupes d’amis venus boire, flirter et passer un week-end au bord du lac. La seule vraie exception citée ici, c’est Friday the 13th Part VI: Jason Lives, avec un camp réellement en activité.

Mais l’autre idée du teaser est plus sombre. Des histoires racontées autour du feu commencent à fabriquer la légende du lieu. La phrase entendue, « tout a commencé quand ce gamin s’est noyé l’été dernier », montre que la mort initiale de Jason Voorhees circule déjà comme une rumeur fondatrice.

Et c’est sans doute là que Crystal Lake peut devenir plus qu’un simple préquel, en racontant non seulement un tueur, mais la naissance d’un mythe pop qui, pendant dix ans, était resté bloqué hors champ.