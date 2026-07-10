Marvel viserait Wagner Moura pour relancer un vilain X-Men oublié

Une rumeur place Wagner Moura en tête pour jouer Mister Sinister dans le reboot X-Men de Marvel. Un choix qui divise déjà les fans.

En bref Wagner Moura serait visé pour Mister Sinister

Le choix plaît autant qu’il divise

Le reboot X-Men avance pour l’après Secret Wars

Le prochain grand test de Marvel Studios, ce n’est peut-être pas le casting des héros. C’est celui du méchant. Une rumeur insiste sur un point précis, Wagner Moura serait le favori pour incarner Mister Sinister dans le futur reboot X-Men. Et vous voyez déjà le problème, ou l’intérêt, selon votre camp.

Un nom circule déjà pour le grand méchant

L’information vient de l’insider MyTimeToShineHello, qui affirme que Wagner Moura serait en pole pour ce rôle. Rien d’officiel à ce stade. Pas de casting annoncé, pas même la confirmation que Mister Sinister sera bien dans le film.

Mais la réaction des fans, elle, est bien réelle. Une partie y voit une excellente idée, l’autre parle de mauvais choix de casting. Plusieurs noms reviennent à la place, comme Josh Hartnett, Luke Evans, Jon Hamm ou Antony Starr. Résultat, la rumeur fait parler parce qu’elle touche à un point sensible, la première impression que laissera cette nouvelle ère mutante.

Pourquoi Marvel regarderait du côté de Wagner Moura

Le timing colle quand même assez bien. Wagner Moura sort d’une année très forte grâce à The Secret Agent, qui lui a valu un Golden Globe et une nomination aux Oscars. Son nom circule plus qu’avant, clairement.

Et ce n’est pas juste un acteur en vue. Il a déjà porté des personnages lourds, parfois très sombres, notamment avec Pablo Escobar dans Narcos et Narcos: Mexico. Il a aussi prêté sa voix à Brander Lawson dans Star Wars: Maul, Shadow Lord et rejoint le préquel de Ocean’s Eleven avec Margot Robbie et Bradley Cooper. Pour Marvel, récupérer un acteur demandé pour un rôle de vilain dense, ça a du sens.

Mister Sinister, la carte neuve pour les X-Men au cinéma

Ce personnage n’a jamais vraiment eu sa chance sur grand écran. Dans les comics, Mister Sinister s’appelle d’abord Nathaniel Essex, un scientifique obsédé par l’évolution humaine, avant d’être transformé génétiquement après sa rencontre avec Apocalypse. C’est un antagoniste froid, cruel, avec en plus, dans des versions plus récentes, une vraie part de charisme.

Et c’est là que le choix devient intéressant. Repartir encore sur Magneto donnerait une impression de déjà-vu. Miser sur Mister Sinister, au contraire, donnerait un peu d’air au reboot. D’autant que l’univers Fox avait déjà glissé un teasing avec Essex Corp dans la scène post-générique de X-Men: Apocalypse, via une fiole du sang de Wolverine. On n’a jamais vu la suite.

Le calendrier commence à presser

Le reboot X-Men, piloté par Jake Schreier, n’a pas encore de date. Il est tout de même attendu autour de 2028, parmi les premiers films de l’après Avengers: Secret Wars. Si ce calendrier tient, le tournage devra logiquement démarrer en 2027.

Bon, ça veut dire une chose, le casting devrait s’accélérer assez vite. Kevin Feige a déjà décrit le projet comme orienté vers la jeunesse, mais pas fermé à des acteurs plus installés. Et du côté du San Diego Comic-Con, où Avengers: Doomsday attirera la lumière, Marvel a souvent pris l’habitude de semer quelques indices sur la suite. Pour les mutants, c’est là que ça peut vraiment commencer.