Marvel voudrait une star de Stranger Things pour jouer Jean Grey dans la série X-Men

La série X-Men pourrait accueillir la comédienne américaine Sadie Sink afin de renouveler le rôle de Jean Grey.

Tl;dr Des rumeurs circulent sur l’inclusion de X-Men dans le MCU.

La star de Stranger Things, Sadie Sink, est en tête de liste pour jouer Jean Grey, selon des rumeurs non confirmées.

Si ces rumeurs se confirment, ce serait un début prometteur pour X-Men dans le MCU.

X-Men dans l’univers cinématographique Marvel ?

Depuis la fusion de Disney/Marvel Studios et 20th Century Fox, les fans sont impatients de découvrir à quoi pourrait ressembler une version X-Men dans l’univers cinématographique Marvel. Jusqu’à présent, le MCU s’est contenté de récupérer les restes du FoxVerse, avec l’apparition de Beast de Kelsey Grammer dans une scène post-générique de The Marvels et, bien sûr, toute l’histoire de Deadpool & Wolverine cette année.

Alors que Wade Wilson de Ryan Reynolds et Logan de Hugh Jackman apparaîtront sans doute dans un futur nouveau film du MCU, compte tenu du succès financier de Deadpool & Wolverine, la fin de ce film semble indiquer que les personnages de FoxVerse ont fait leurs adieux. Désormais, avec le film Les Quatre Fantastiques de Marvel à venir, il semble que le MCU va enfin s’attaquer aux personnages précédemment détenus par la Fox.

Sadie Sink en tête pour jouer Jean Grey ?

Le jeu de casting non officiel a déjà commencé sur les réseaux sociaux, avec une multitude de fans et de commentateurs partageant des idées et des rumeurs sur les acteurs susceptibles de jouer les prochains mutants joyeux de Marvel. Selon une rumeur entendue par Jeff Sneider, la star de Stranger Things, Sadie Sink, semble être en tête de liste pour jouer Jean Grey, également connue sous le nom de Marvel Girl ou Phoenix dans… un futur projet Marvel. Cette rumeur n’est pas encore confirmée, mais si elle s’avère vraie, elle indique l’orientation de Marvel concernant l’âge des X-Men et le niveau de célébrité recherché pour les incarner.

Un choix prometteur pour le X-Men du MCU

L’idée de voir Sadie Sink jouer Jean Grey pourrait très bien fonctionner, au-delà du fait qu’elle est connue comme étant rousse. Dans Stranger Things, son mélange de détermination et de vulnérabilité empathique en tant que Max fait d’elle une candidate très plausible pour jouer la femme la plus complexe de la formation classique des X-Men. C’est surtout son excellent travail dans la quatrième saison de la série qui démontre cela. Si ce casting devient une réalité, ce serait certainement un début prometteur pour X-Men dans le MCU.