L’Univers Cinématographique Marvel a-t-il finalement donné raison à Thanos ?

L'Univers Cinématographique Marvel a-t-il finalement prouvé que Thanos avait raison depuis le début ?

Tl;dr Agatha All Along pourrait avoir suggéré que Thanos avait raison.

Rio Vidal est révélée comme la version MCU de Lady Death.

Cela pourrait expliquer certaines des motivations de Thanos dans l’Univers Marvel.

Une nouvelle perspective sur Thanos

La série Agatha All Along pourrait nous offrir une nouvelle perspective sur Thanos, le célèbre adversaire de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Bien que l’intrigue générale et les thèmes de la série n’aient pas de lien direct avec Thanos, l’identité d’un personnage a été confirmée à la fin de Agatha All Along, créant ainsi un subtil lien avec le Titan Fou. Ce personnage n’est autre que Rio Vidal, finalement révélée – après moult spéculations et théories – comme étant la version MCU de Lady Death des comics Marvel.

Thanos et Death : une relation complexe

Dans les bandes dessinées, Death et Thanos sont étroitement liés. Bien que la version d’Aubrey Plaza dans le casting d’Agatha All Along ne présente pas cette connexion avec Thanos, beaucoup de ceux qui connaissent les comics Marvel feront inconsciemment le rapprochement. En effet, l’objectif de Thanos d’éliminer la moitié de l’univers était une tentative de séduire Death dans le matériel source. L’épisode 8 d’Agatha All Along pourrait cependant suggérer que Thanos avait raison, créant ainsi une association lâche entre les deux personnages.

Thanos et le « Sacré Equilibre » de Death

Dans l’épisode 8 d’Agatha All Along, Rio Vidal/Death est présentée davantage comme la méchante de l’émission qu’autre chose. Elle est déterminée à tuer Agatha, probablement pour garder la sorcière qu’elle aimait avec elle pour toujours. Cependant, elle s’est fixé un autre objectif dans le final d’Agatha All Along : prendre William Kaplan/Billy Maximoff. Death a expliqué à Agatha que l’idée que William meurt pour que Billy puisse revendiquer son corps était « un affront au sacre balance ».

La théorie de Thanos

À travers cette réplique, le MCU aurait pu soutenir involontairement les vues de Thanos. Dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Thanos ne cesse de répéter qu’il essaie d’anéantir 50% de toute vie pour des raisons altruistes ; les nombreuses planètes du cosmos étaient surpeuplées et finiraient par être détruites, tuant tout le monde, comme cela s’est passé avec sa planète natale, Titan. Si Thanos réduit la vie, ils prospéreront. Une phrase qui est restée dans l’esprit de beaucoup est Thanos affirmant que son résultat final est « Parfaitement équilibré. Comme tout devrait l’être ».