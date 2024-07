« Agatha All Along » débarque sur Disney+ le 18 septembre

La première de cette série comportera deux épisodes.

TL;DR La série dérivée de WandaVision, Agatha All Along, commence le 18 septembre sur Disney+.

Le trailer révèle Agatha (Kathryn Hahn) en tant que détective, cherchant à retrouver ses pouvoirs.

La série comportera neuf épisodes, avec les deux premiers diffusés le jour de la sortie.

Agatha All Along : nouveauté de Disney+

La tant attendue série dérivée de WandaVision, intitulée Agatha All Along, a enfin une date de sortie confirmée. Le programme, qui se concentre sur le personnage d’Agatha de Kathryn Hahn, commencera à être diffusé le 18 septembre sur Disney+.

Un intrigant trailer dévoilé

Disney et Marvel ont profité de l’annonce pour présenter un aperçu de ce que réserve la série. Le trailer révèle Agatha, bien connue pour avoir été la marionnettiste diabolique dans la série originale, travaillant comme « détective« .

Mystère, magie et aventure

L’intrigue s’intensifie lorsqu’Agatha découvre le corps d’une victime anonyme – qui n’est autre que Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch – au bord d’une rivière à Westview. Cette découverte bouleversante entraîne Agatha dans une quête pour récupérer ses pouvoirs. Avec l’aide de Rio (Aubrey Plaza), la sorcière guerrière de son coven, elle se bat pour briser le sort de confinement.

Un parcours sémantique humoristique

Présentée pour la première fois en novembre 2021 sous le titre provisoire Agatha : House of Harkness, la série a connu plusieurs révisions amusantes du titre. Parmi celles-ci, on trouve Agatha : Coven of Chaos et Agatha : The Lying Witch and Her Great Wardrobe. Finalement, Marvel a décidé d’utiliser la fameuse chanson Agatha All Along comme titre définitif. Comme pour WandaVision, la série sera composée de neuf épisodes, avec les deux premiers diffusés le jour de la sortie.