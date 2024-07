La suite de “WandaVision” transformera un méchant original du MCU en anti-héros

"Agatha All Along", nouvelle série sur Disney+, fera d'Agatha une anti-héroïne de l'Univers cinématographique Marvel (MCU).

Agatha, l’anti-héroïne de l’univers Marvel

La série Agatha All Along, diffusée sur Disney+, est sur le point de transformer son personnage éponyme en une anti-héroïne de l’Univers cinématographique Marvel (MCU). Cette révélation est le fait de Brand Winderbaum, responsable de Marvel Studios pour le Streaming, la Télévision et l’Animation. Agatha Harkness, introduite pour la première fois dans l’univers du MCU à travers WandaVision, est rapidement devenue un élément central de la franchise.

Agatha, une anti-héroïne complexe

Dans une interview accordée au Official Marvel Podcast, Winderbaum a décrit la série Agatha All Along comme “vraiment amusante, mais vraiment effrayante“, et a qualifié Agatha d’“anti-héroïne incroyable”. Il semble donc que le MCU soit prêt à exploiter le charisme de Kathryn Hahn, l’interprète d’Agatha, en lui offrant un rôle d’anti-héroïne plus nuancé dans le prochain opus du MCU.

Agatha Harkness, l’anti-héroïne parfaite du MCU

Alors que WandaVision présentait Agatha Harkness comme une méchante n’ayant pour seul but que d’utiliser les pouvoirs de Wanda à son avantage, cela n’a fait que préparer le terrain pour un avenir d’anti-héroïne. L’un des éléments les plus marquants à ce sujet a été la popularité de l’interprétation d’Agatha par Hahn, qui a rapidement attiré l’attention et l’adoration du public.

De même, il est clair qu’Agatha a été corrompue par le Darkhold tout comme Wanda l’a été après l’avoir obtenu. Sa destruction pourrait donc logiquement entraîner des changements majeurs pour le personnage. Avec cette version corrompue d’Agatha exprimant une certaine inquiétude pour la réalité à cause du manque de contrôle de Wanda sur ses pouvoirs, la caractérisation d’Agatha en tant que personnage moralement complexe semble tout à fait appropriée.