Agatha : Darkhold Diaries, le spin-off sombre de WandaVision

Marvel dévoile de premiers extraits pour Agatha : Darkhold Diaries.

Créée par Jac Schaeffer pour la plateforme de streaming Disney+, la série télévisée Agatha : Darkhold Diaries, également connue sous le nom d’Agatha : House of Harkness et Agatha : Coven of Chaos dans le passé, suivra la puissante sorcière qui s’était fait passer pour Agnès, la “voisine curieuse” de Wanda Maximoff et Vision dans la sitcom fictive WandaVision, alors qu’elle se retrouve impuissante après s’être libérée de son confinement à Westview, dans le New Jersey. Cette dernière compte sur des alliés improbables pour la rejoindre dans sa quête pour retrouver ses anciens pouvoirs.

Kathryn Hahn reprend son rôle d’Agatha Harkness dans WandaVision pour Agatha : Darkhold Diaries, avec Aubrey Plaza (Rio Vidal), Joe Locke (Billy Kaplan), Patti LuPone (Lilia Calderu), Sasheer Zamata (Jennifer Kale), Ali Ahn (Alice), Debra Jo Rupp (Sharon Davis) et Miles Gutierrez-Riley (Hulkling). Emma Caulfield Ford (Sarah Proctor, qui jouait Dottie Jones dans la sitcom WandaVision), David Payton (John Collins/Herb), David Lengel (Harold Proctor/Phil Jones, le mari de Sarah), Asif Ali (Abilash Tandon/Norm), Amos Glick (livreur de pizzas dans le rôle de Dennis), Kate Forbes (la mère d’Agatha), Evanora Harkness et Brian Brightman (Eastview, le shérif du New Jersey) reprennent également leurs rôles de WandaVision dans Agatha : Darkhold Diaries. En outre, Maria Dizzia et Okwui Okpokwasili ont été choisis pour des rôles dont la nature n’a pas été révélée.

Que devient Agatha après WandaVision ?

Dans le dernier épisode de WandaVision, Wanda se bat contre Agatha et finit par avoir le dessus pour la neutraliser. Les deux Vision, la création de Wanda et le synthézoïde blanc activé par Hayward, se confrontent avant de s’accorder. La Sorcière rouge rend leur liberté aux habitants de Westview et laisse le Hex disparaître, ainsi que, par conséquent, « son » Vision et ses enfants. Hayward est finalement arrêté par le FBI, tandis que Wanda s’envole vers une nouvelle destination dans les habits de la Sorcière rouge avec pour but d’en apprendre plus sur ses immenses pouvoirs, tandis qu’Agatha réalise qu’elle ne dispose plus de ses pouvoirs à cause de Wanda.