Un an après le feu vert de Disney+, Bette Midler fait une annonce optimiste sur “Hocus Pocus 3”

Bette Midler donne des nouvelles encourageantes sur "Hocus Pocus 3".

Le film culte de 1993 a permis une suite sortie sur Disney+ en 2022.

Il est incertain comment un troisième film pourrait reprendre après Hocus Pocus 2.

Malgré cela, Midler est désireuse de continuer à jouer Winifred.

État des lieux de Hocus Pocus 3

Bette Midler, l’une des trois sorcières du film culte Hocus Pocus, a récemment partagé des informations encourageantes sur l’avancement de la troisième suite. Ce film familial de 1993 a connu une seconde vie grâce à sa diffusion à la télévision et sa sortie en vidéo, après des résultats décevants au box-office. Cette renaissance a ouvert la voie à une suite, Hocus Pocus 2, diffusée sur Disney+ en 2022. Depuis, Hocus Pocus 3 a été approuvé, mais aucune nouvelle n’a filtré depuis plus d’un an.

Confidences de Bette Midler

Récemment, l’actrice s’est exprimée sur l’état actuel de la production de la suite lors de son passage sur The Jess Cagle Show. Elle a été très prudente, évitant de révéler le moindre détail. Elle a simplement indiqué que la suite était toujours en développement préliminaire. Voici sa réponse complète :

“Ils parlent très prudemment et très doucement d’un troisième volet. Le second a été un énorme succès.” “C’est le plus proche que je serai jamais de Shakespeare. Elle vient de l’époque de Shakespeare. Elle est vraiment exagérée, et pourtant elle a toutes les grandes choses que vous aimez chez un grand méchant. Elle est vicieuse, elle est hilarante, elle a l’air ridicule, et elle ne sait rien de tout cela. Ça lui passe complètement au-dessus de la tête.”

Retour des sœurs Sanderson ?

Malgré le succès de Hocus Pocus 2, il est incertain de savoir comment un troisième film pourrait reprendre l’histoire des sœurs Sanderson. Quoi qu’il en soit, Midler est désireuse de continuer à jouer Winifred aussi longtemps que possible. Non seulement son amour pour le personnage transparaît clairement dans ses propos, mais sa connaissance des discussions entourant la production montre qu’elle est en contact avec ceux qui la dirigent. Ainsi, même si Hocus Pocus 3 est encore en développement préliminaire, tout semble se dérouler suffisamment bien pour que ses vedettes commencent à s’impliquer.