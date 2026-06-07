Netflix freine le film Hannibal avec Denzel Washington

Le péplum sur Hannibal porté par Denzel Washington est mis en pause chez Netflix. En cause, un budget trop lourd, symptôme d’un streaming bien moins dépensier.

En bref Netflix suspend la préproduction de Hannibal

Le budget pose problème

Le film n’est pas annulé

Le signal est assez clair. Même avec Denzel Washington en tête d’affiche, Netflix ne valide plus un gros chèque sans discuter. Le film Hannibal, que l’acteur devait tourner avec Antoine Fuqua, vient d’être mis en pause.

Le coup d’arrêt tombe avant même le tournage

D’après Deadline, la préproduction a été suspendue parce que le budget inquiète. Le tournage devait commencer plus tard dans l’année, mais le projet est désormais à l’arrêt, le temps que le studio et les cinéastes trouvent une solution.

Ce point compte. Il ne s’agit pas d’un clash public ni d’un abandon sec, mais d’une pause décidée d’un commun accord. En revanche, il n’y a pour l’instant aucun calendrier pour relancer la machine.

Pourquoi Hannibal coûte forcément très cher

Le sujet n’aide pas à faire des économies. Hannibal, général carthaginois, a affronté la République romaine pendant la Deuxième guerre punique. Donc, à l’écran, on parle d’un grand film historique, avec batailles massives, costumes d’époque et décors lourds à fabriquer.

Résultat ? La facture grimpe très vite. Et si Netflix freine ici, c’est aussi le signe d’un moment plus large. L’époque du streaming qui dépense sans trop regarder semble derrière nous. La plateforme a encore de l’argent, bien sûr, mais elle serre davantage les boulons. Même chez Disney, Tony Gilroy a dû se battre pour conserver le budget de Andor.

Un projet fragilisé, pas enterré

Il y a quand même un point plutôt rassurant. Une mise en pause vaut mieux qu’une annulation. Si Netflix continue de discuter avec Fuqua et son équipe, c’est que le film l’intéresse toujours.

Mais cette phase n’a rien d’anodin. Antoine Fuqua avait forcément une vision précise du film, et il doit maintenant chercher un compromis. Sur ce type de fresque, rogner sur les moyens peut vite se voir à l’écran.

Pourquoi Netflix veut encore y croire

Le tandem Washington–Fuqua a pour lui un vrai historique. Il y a eu Training Day, qui a valu l’Oscar du meilleur acteur à Denzel Washington, puis la série des Equalizer, sa première franchise au cinéma.

Et Fuqua sort aussi d’un gros succès au box-office avec Michael. Ses films n’ont pas toujours la même tenue côté critique, mais sur le papier, un péplum porté par Denzel Washington a un profil évident pour les récompenses. Ce n’est pas un détail pour Netflix, qui a accumulé les nominations au meilleur film ces dernières années.

Le vrai enjeu, c’est le modèle économique

Ce dossier raconte autre chose qu’un simple retard. Netflix sait encore miser très gros quand il le décide, la nouvelle version de Narnia signée Greta Gerwig étant présentée comme son film le plus cher. Et la plateforme accepte aussi davantage l’idée d’une sortie en salles, comme avec The Adventures of Cliff Booth en IMAX pendant les fêtes, ou Narnia avant son arrivée sur le service.

Du coup, Hannibal a peut-être encore une voie de sortie. Si le budget rentre dans les clous, le film peut servir à la fois en salles et sur la plateforme. Et c’est là que l’affaire devient intéressante, parce qu’elle dit comment les streamers choisissent désormais leurs grandes ambitions.