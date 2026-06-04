Le thriller de Denzel Washington, inspiré d’un roman d’horreur, débarque sur Netflix

Un thriller porté par Denzel Washington, construit autour d’une intrigue digne des plus grands romans d’horreur, est désormais disponible sur la plateforme Netflix, offrant aux abonnés une expérience cinématographique haletante et pleine de suspense.

Tl;dr Denzel Washington brille dans l’unique film d’horreur « Le Témoin du mal ».

Le film, initialement un échec, est désormais réévalué.

« Le Témoin du mal » est disponible sur Netflix et en vidéo.

Un Denzel Washington inattendu face à l’horreur

Au fil des décennies, Denzel Washington a su imposer son talent dans une multitude de genres cinématographiques. Mais s’il y a bien un terrain où on ne l’attendait pas, c’est celui du film d’horreur. Pourtant, en 1998, il surprend en incarnant le détective John Hobbes dans Le Témoin du mal (« Fallen »), un long-métrage signé Gregory Hoblit, plus connu pour ses thrillers à suspense que pour le surnaturel. À ses côtés, une distribution solide avec notamment John Goodman, alias le détective « Jonesy » Jones.

Une intrigue captivante et surnaturelle

L’histoire débute comme un polar classique : deux policiers de Chicago mettent la main sur un tueur en série redouté. Une fois ce dernier exécuté, une série de meurtres mimant son mode opératoire déferle sur la ville — jusqu’à jeter le soupçon sur les enquêteurs eux-mêmes. Mais « Le Témoin du mal » prend alors une tournure inattendue, flirtant ouvertement avec le fantastique : derrière ces crimes se cache un démon capable de passer de corps en corps. Un concept qui rappelle les grandes heures du roman gothique.

Un échec au box-office devenu culte

À sa sortie, « Le Témoin du mal » n’a pas rencontré son public : malgré un budget estimé à 46 millions de dollars, il n’en rapporta qu’environ 25 au box-office. Victime d’une époque où la critique boudait volontiers l’horreur — rares étaient les exceptions comme « Le Silence des agneaux » — le film semble avoir souffert d’une réception tiède et de préjugés persistants envers le genre. Pourtant, la qualité du casting force aujourd’hui la réévaluation : aux côtés de Denzel Washington, citons également Donald Sutherland, James Gandolfini ou encore Embeth Davidtz, tous impeccables.

Nouveau regard grâce au streaming et à la vidéo

Avec l’arrivée du streaming, « Le Témoin du mal » connaît une seconde jeunesse. Les spectateurs découvrent ou redécouvrent ce thriller sombre qui fusionne enquête policière et terreur surnaturelle. Pour ceux qui hésitent encore, voici ce que propose réellement cette œuvre atypique :

Denzel Washington dans un registre rare pour lui.

dans un registre rare pour lui. Mystère et tension entre réalisme policier et éléments paranormaux.

Casting étoilé et ambiance fin des années 90 assumée.

Aujourd’hui disponible sur Netflix ou en Blu-ray/DVD via Amazon, ce film oublié mérite sans doute qu’on lui accorde une seconde chance. Car parfois, certaines pépites ont juste besoin d’un nouveau contexte pour révéler tout leur éclat.